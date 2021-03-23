Луиш КАШТРУ: «Забили Львову два гола, а должны были забивать 5-6 мячей»

Наставник «Шахтера» сетует и на оборону, и на атаку

  • 23.03.2021 17:52
  • 1082 просмотра
  • 12 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Забили Львову два гола, а должны были забивать 5-6 мячей»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру считает, что в матче с ФК «Львов», который был проигран 2:3, можно было забивать много голов.

«Было много ударов, много моментов. Забили два гола, а должны были забить 5-6 по такой игре. Возможности были. К сожалению, главную цель, взять три очка, не выполнили. И не из-за того, что не забили свои моменты, а из-за пропущенных в свои ворота».

«Добиться цели и взять титул будет тяжело», - сказал Каштру.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 23.03.2021 19:16
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 23.03.2021 18:51
    Забили 2 гола, а ще Тайсона в туалете...
    Да, если б его из ср*льника выпустили ... страшно представить, шо бы со Львовом было.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 18:53
    +2
    Каштру бездара невдаха фантазує
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.03.2021 18:51
    +4
    Забили 2 гола, а ще Тайсона в туалете...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.03.2021 18:51
    +8
    Все норм, дайте ему еще поработать
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 18:47
    -6
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2021 18:27
    +8
    Детский лепет на лужайке какой то
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 18:27
    -9
    AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 18:02
    Так само і Львів як би реалізував свої моменти то рахунок був би не 3:2, а 7-6. Так краще?
    Ты любишь смоктати
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 23.03.2021 18:22
    +10
    AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 18:02
    Так само і Львів як би реалізував свої моменти то рахунок був би не 3:2, а 7-6. Так краще?
    кроти завжди не поважають суперника... Як ШД обіграв Реал, - то ШД дуже сильний, як львів обіграв ШД - то Львову просто повезло...
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 18:02
    +11
    Так само і Львів як би реалізував свої моменти то рахунок був би не 3:2, а 7-6. Так краще?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.03.2021 17:58
    +12
    Та чё мелочится, не 5-6, а 56!!!!
    Ссылка
    mvv71ua
      mvv71ua, 23.03.2021 17:55
    +15
    Кашттру - мрійник! Результат на табло, та у таблиці!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.03.2021 17:55
    +13
    Так вам и Рома с Маккаби должны были забивать побольше мячей, ну и что с того!!!
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 23.03.2021 17:55
    +15
    Кашттру - мрійник! Результат на табло, та у таблиці!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.03.2021 17:55
    +13
    Так вам и Рома с Маккаби должны были забивать побольше мячей, ну и что с того!!!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.03.2021 17:58
    +12
    Та чё мелочится, не 5-6, а 56!!!!
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 18:02
    +11
    Так само і Львів як би реалізував свої моменти то рахунок був би не 3:2, а 7-6. Так краще?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 23.03.2021 18:22
    +10
    AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 18:02
    Так само і Львів як би реалізував свої моменти то рахунок був би не 3:2, а 7-6. Так краще?
    кроти завжди не поважають суперника... Як ШД обіграв Реал, - то ШД дуже сильний, як львів обіграв ШД - то Львову просто повезло...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.03.2021 18:51
    +8
    Все норм, дайте ему еще поработать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2021 18:27
    +8
    Детский лепет на лужайке какой то
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.03.2021 18:51
    +4
    Забили 2 гола, а ще Тайсона в туалете...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 18:53
    +2
    Каштру бездара невдаха фантазує
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 23.03.2021 19:16
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 23.03.2021 18:51
    Забили 2 гола, а ще Тайсона в туалете...
    Да, если б его из ср*льника выпустили ... страшно представить, шо бы со Львовом было.
    Ссылка
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