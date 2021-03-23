Луиш КАШТРУ: «Забили Львову два гола, а должны были забивать 5-6 мячей»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру считает, что в матче с ФК «Львов», который был проигран 2:3, можно было забивать много голов.
«Было много ударов, много моментов. Забили два гола, а должны были забить 5-6 по такой игре. Возможности были. К сожалению, главную цель, взять три очка, не выполнили. И не из-за того, что не забили свои моменты, а из-за пропущенных в свои ворота».
«Добиться цели и взять титул будет тяжело», - сказал Каштру.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.