Мартин ЭДЕГОР: «Мое будущее? Хочу стабильности»

22-летний полузащитник Мартин Эдегор высказался о своем будущем. Напомним, что права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу», но он на правах аренды до конца сезона-2020/2021 выступает в лондонском «Арсенале».

«Мое будущее? Честно говоря, я еще не думал, что произойдет в межсезонье. У меня есть действующее арендное соглашение с «Арсеналом» до 30 июня 2021 года, и пока я сосредоточен на этом. Я хочу стабильности и развития, и это ключевые слова для меня.

Считаю, что с самого начала я освоился в Лондоне. Я довольно рано приспособился к тому, как играет «Арсенал». Мне не хватало немного уверенности в себе и тому подобных вещей, но чувствую, что с каждым днём становлюсь всё лучше и лучше и приношу пользу команде», - сказал Эдегор.

Эдегор перебрался в «Арсенал» в январе и за это время провел 14 матчей и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Эдегора «Арсеналу».