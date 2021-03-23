Тиаго Силва вскоре продлит контракт с Челси

Защитник «Челси» Тиаго Силва вскоре подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

36-летний бразилец готов отыграть в Лондоне еще один сезон.

Опция продления контракта на дополнительный сезон была прописана в прошлом договоре футболиста с «Челси».

Напомним, что Силва перешел в «Челси» в августе 2020 года.

В этом сезоне он сыграл 21 матч за клуб и забил 2 мяча.