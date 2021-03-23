Франция – Украина. Есть ли шансы против чемпионов мира?

Удастся ли украинцам оказать достойное сопротивление чемпионам мира

  • 23.03.2021 17:08
  • 404 просмотра
  • 2 комментария
Франция – Украина. Есть ли шансы против чемпионов мира?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Украины начинает свой путь к чемпионату мира -2022 в Катаре. Группа команде Андрея Шевченко досталась непростая и сразу же украинскую команду ждет самый сложный соперник – Франция. Удастся ли украинцам оказать достойное сопротивление чемпионам мира?

Коэффициенты Favbet: 1.25 – 6.1 – 13.5

Победа в группе:

Франция – 1.2

Украина – 6.5

Любопытный факт: два года назад Украина начинала отбор на Евро гостевым матчем против действующего чемпиона Европы Португалии. И сумела удержать свои ворота на замке и добыть ничью против фаворита. Сейчас Украина начинает отбор на ЧМ матчем против чемпионов мира – сборной Франции. Но похоже, что на сей раз зацепиться за очки «желто-синим» будет крайне сложно. Причин тому много:

  1. В то время, как у Франции все лидеры в строю, у Андрея Шевченко хватает головной боли. Из-за травмы не помогут сборной Тарас Степаненко (более того, даже его участие на Евро под большим вопросом), Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. Если раньше позиция вингеров традиционно считалась в сборной Украине самой беспроблемной, то сейчас всё иначе. Ярмоленко и Цыганков травмированы, Марлос и Коноплянка откровенно не в форме (как, впрочем, и практически все игроки Шахтера прямо сейчас). Выходить против чемпионов мира без трех ключевых игроков – явно не самая радостная перспектива
  1. Наверняка, вы не забыли, чем закончился последний матч между Францией и Украиной. В октябре прошлого года французы разгромили Украину 7:1 и это самое разгромное поражение в истории нашей сборной.  Конечно, можно делать скидку на то, что Украина играла не самым оптимальным составом, на то, что матч был товарищеский и по большому счету никому не нужный. Тем более через неделю после такого унизительного поражения «желто-синие» обыграли Испанию в Лиге Наций. Но разница в классе всё же очевидна
  1. Вратарская позиция в сборной Украины вызывает вопросы. Неизменный вратарь сборной последних 9 лет Андрей Пятов потерял место в основе Шахтера, главный украинский талант Андрей Лунин также не имеет практики в «Реале». Остаются либо Георгий Бущан из «Динамо» либо Анатолий Трубин из «Шахтера». Но Бущан не отличается стабильностью, а Трубин хоть и сыграл в этом сезоне 5 матчей на ноль в еврокубках, но он еще ни разу не играл за сборную. А тут сразу Франция, играть против Мбаппе, Гризманна и других звезд

В общем, ситуация сложная. Стоит признать, что шансов побороться с Францией за первое место в группе очень м. Куда реалистичнее выглядит дуэль с Боснией за второе место. И именно матчи против боснийцев и финнов станут для команды Андрея Шевченко определяющими. А Франция…  А Франция, наверняка, обыграет Украину и будем надеяться, что до разгрома дело не дойдет. И может даже Украине удастся забить, почему бы и нет?

Патриотический прогноз:  обе команды забьют – 2.4

Прогноз от Favbet: Франция забьет в первом тайме – 1.5

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 17:15
    0
    13,5 это убийственный коф
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 23.03.2021 17:12
    0
    Победить или сделать ничью,шансов 0,другой вопрос с каким счётом ПРОИГРАЮТ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 17:15
    0
    13,5 это убийственный коф
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 23.03.2021 17:12
    0
    Победить или сделать ничью,шансов 0,другой вопрос с каким счётом ПРОИГРАЮТ?
    Ссылка
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