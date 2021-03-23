Гарет БЭЙЛ: «По итогам сезона намерен вернуться в Реал»

Вингер Гарет Бэйл на правах аренды выступает за «Тоттенхэм», однако после завершения сезона игрок планирует вернуться в «Реал», с которым у него контракт до лета 2022 года.

«План был в том, чтобы перебраться в новую команду и получать игровую практику перед Евро-2020. Я вернулся в «Тоттенхэм», чтобы чаще выходить на поле».

«Я планирую вернуться в «Реал» сразу после Евро. Так изначально и хотел, у меня контракт», - сказал Бэйл.

Гарет забил 10 голов в 25-ти матчах сезона.