Гарет БЭЙЛ: «По итогам сезона намерен вернуться в Реал»

Вингер не хочет оставаться в «Тоттенхэме»

  • 23.03.2021 16:51
  • 642 просмотра
  • 2 комментария
Гарет БЭЙЛ: «По итогам сезона намерен вернуться в Реал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер Гарет Бэйл на правах аренды выступает за «Тоттенхэм», однако после завершения сезона игрок планирует вернуться в «Реал», с которым у него контракт до лета 2022 года.

«План был в том, чтобы перебраться в новую команду и получать игровую практику перед Евро-2020. Я вернулся в «Тоттенхэм», чтобы чаще выходить на поле».

«Я планирую вернуться в «Реал» сразу после Евро. Так изначально и хотел, у меня контракт», - сказал Бэйл.

Гарет забил 10 голов в 25-ти матчах сезона.

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Источник — BBC

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 17:16
    0
    Лучше оставаться в Тотэнхэме!
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 23.03.2021 17:15
    0
    Мертвый сокол из гнезда не вылетит (с)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 17:16
    0
    Лучше оставаться в Тотэнхэме!
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 23.03.2021 17:15
    0
    Мертвый сокол из гнезда не вылетит (с)
    Ссылка
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