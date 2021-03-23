ВИДЕО. Месси и Дибала презентовали новую форму сборной Аргентины

Лидеры сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала приняли участие в презентации новой формы сборной Аргентины.
Estamos juntos. Nos unen estos colores 💪🇦🇷@adidasar #adidasfootball #creadoconadidas pic.twitter.com/fJExsRMNNq— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2021
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Источник — Sport.ua
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