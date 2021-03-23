ВИДЕО. Месси и Дибала презентовали новую форму сборной Аргентины

Сборная презентовала новую экипировку

  • 23.03.2021 16:29
  • 1041 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Месси и Дибала презентовали новую форму сборной Аргентины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидеры сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала приняли участие в презентации новой формы сборной Аргентины.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.03.2021 17:34
    0
    херня какая-то
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2021 16:50
    +2
    я так когда-то то ли джинсы, то ли футболку стирал и в процессе “белизны” плеснул. потом когда достал - тоже все жутких белесых пятнах
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2021 16:50
    +2
    я так когда-то то ли джинсы, то ли футболку стирал и в процессе “белизны” плеснул. потом когда достал - тоже все жутких белесых пятнах
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.03.2021 17:34
    0
    херня какая-то
    Ссылка
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