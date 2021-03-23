Илья ЗАБАРНЫЙ: «В сборной невероятная атмосфера»

Футболист украинской национальной команды готовится к матчам отбора на ЧМ-2022

  • 23.03.2021 14:54
  • 791 просмотр
  • 1 комментарий
Илья ЗАБАРНЫЙ: «В сборной невероятная атмосфера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями о вызове в национальную команду.

«Здесь невероятная атмосфера, было очень приятно вернуться в сборную, и это — позитив для всех.

Тяжелый и насыщенный календарный год? Он тяжелый, но он интересный, так что хорошо, что есть такие турниры. Это огромнейший опыт, которого нам не хватает», — считает Забарный.

В среду, 24 марта, сборная Украины на выезде сыграет с Францией в рамках отбора на ЧМ-2022. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 23.03.2021 15:20
    -2
    Это тебе не динамо, где в душевой просят наклониться
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