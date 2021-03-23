Илья ЗАБАРНЫЙ: «В сборной невероятная атмосфера»

18-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями о вызове в национальную команду.

«Здесь невероятная атмосфера, было очень приятно вернуться в сборную, и это — позитив для всех.

Тяжелый и насыщенный календарный год? Он тяжелый, но он интересный, так что хорошо, что есть такие турниры. Это огромнейший опыт, которого нам не хватает», — считает Забарный.

В среду, 24 марта, сборная Украины на выезде сыграет с Францией в рамках отбора на ЧМ-2022. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.