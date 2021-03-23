Ингулец получил премиальные за мартовские матчи

В мартовских календарных матчах УПЛ футболисты «Ингульца» из Петрово набрали семь очков из девяти возможных, что позволило команде покинуть зону вылета.

Удачные выступления подопечных Сергея Лавриненко не остались незамеченным клубным руководством. Сразу после возвращения из Ужгорода футболисты «Ингульца» получили премиальные за ничью с «Колосом» (0:0) и победу над «Минаем» (1:0).

Поскольку чемпионат УПЛ взял паузу, вызванную матчами сборных, футболисты «Ингульца» возобновят тренировочный процесс 26 марта. Ожидается, что в этот день они получат премиальные за победу над «Александрией» (1:0) в 19-м туре.

Перед матчами президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк не озвучивает сумму премиальных.

«Ингулец» занимает 9-е место в УПЛ, набрав 19 очков.