Андрей ПЯТОВ: «К играм в клубе и сборной отношусь по-разному»

Но ответственность одинаково велика, считает голкипер

  • 23.03.2021 12:56
  • 819 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «К играм в клубе и сборной отношусь по-разному»
© УАФ. Андрей Пятов

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, насколько ответственно относится к играм за клуб и за национальную команду.

«Вопрос «К каким играм вы относитесь ответственнее: в клубе или в сборной?» приравниваю к вопросу «Какого ребенка вы больше любите?» Ответ один — по-разному, но одинаково сильно!», — написал Пятов.

Пятов получил вызов в национальную сборную Украины на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.03.2021 13:31
    0
    Ставити потрібно П'ятова! Все ж таки Франція
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.03.2021 13:31
    0
    Ставити потрібно П'ятова! Все ж таки Франція
    Ссылка
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