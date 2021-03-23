Андрей ПЯТОВ: «К играм в клубе и сборной отношусь по-разному»

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, насколько ответственно относится к играм за клуб и за национальную команду.
«Вопрос «К каким играм вы относитесь ответственнее: в клубе или в сборной?» приравниваю к вопросу «Какого ребенка вы больше любите?» Ответ один — по-разному, но одинаково сильно!», — написал Пятов.
Пятов получил вызов в национальную сборную Украины на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана.
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