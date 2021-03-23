Артем ШАБАНОВ: «В Легии условия как в Динамо»

Украинский футболист рассказал об адаптации в польском клубе

  • 23.03.2021 12:52
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Артем ШАБАНОВ: «В Легии условия как в Динамо»
© ФК Легия Варшава. Артем Шабанов

28-летний украинский центральный защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов, который зимой перешел в «Легию» на правах аренды, рассказал об адаптации в польском клубе.

«Адаптировался нормально, условия похожие, как и в «Динамо» — база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок. Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс.

Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным — так хоть есть с кем поговорить», — рассказал Шабанов.

В текущем сезоне Шабанов провел за «Легию» 6 матчей во всех турнирах.

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Источник — Футбол 1/2/3

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