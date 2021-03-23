Кейн не покинет Тоттенхэм этим летом

27-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн не покинет английский клуб будущим летом.
Футболистом интересовались многие европейские топ-клубы, но сейчас их отпугивает высокая стоимость нападающего. Кейн оценивается в €120 миллионов.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне Гарри провел за «шпор» 40 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.
Контракт бомбардира с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
В активе Кейна 48 матчей за сборную Англии, где он забил 32 мяча.
Источник — The Athletic
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