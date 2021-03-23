Кейн не покинет Тоттенхэм этим летом

Потенциальных покупателей не устраивает высокая стоимость футболиста

  • 23.03.2021 12:09
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Кейн не покинет Тоттенхэм этим летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн не покинет английский клуб будущим летом.

Футболистом интересовались многие европейские топ-клубы, но сейчас их отпугивает высокая стоимость нападающего. Кейн оценивается в €120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне Гарри провел за «шпор» 40 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.

Контракт бомбардира с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.

В активе Кейна 48 матчей за сборную Англии, где он забил 32 мяча.

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Источник — The Athletic

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