Кейн не покинет Тоттенхэм этим летом

27-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн не покинет английский клуб будущим летом.

Футболистом интересовались многие европейские топ-клубы, но сейчас их отпугивает высокая стоимость нападающего. Кейн оценивается в €120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне Гарри провел за «шпор» 40 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.

Контракт бомбардира с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.

В активе Кейна 48 матчей за сборную Англии, где он забил 32 мяча.