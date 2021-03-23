Эвертон поборется с Манчестер Юнайтед за Кулибали

Ливерпульский «Эвертон» поборется с «Манчестер Юнайтед» за 29-летнего сенегальского центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Красные дьяволы» готовы отдать за игрока €103 миллиона будущим летом. Но «ириски» планируют перебить их предложение.

В подписании Кулибали заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. Трансфер должен помочь «ирискам» в борьбе за место в топ-4 команд АПЛ.

Калиду выступает за «Наполи» с лета 2014 года после перехода из «Генка» за €7,75 миллиона. В текущем сезоне Кулибали провел за итальянский клуб 31 матч во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.