Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Францией будет совсем другая игра»

Хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022

  • 23.03.2021 10:45
  • 654 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Францией будет совсем другая игра»
© УАФ. Руслан Малиновский

27-летний полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к противостоянию со сборной Франции в отборе на ЧМ-2022, а также поделился впечатлениями от дебюта Коваленко в Серии А.

«Я думаю, что все в тонусе. Чемпионат заканчивается. Это очень важно. Это не та игра, которую мы играли с Францией, когда много ребят выпало. И это не та игра, которая была после отпуска с Испанией (0:4). Это будет совсем другая игра. Я думаю, все физически готовы, и это очень важно.

Игра против «Вероны» в Серии А? Каждые три очка на вес золота. Все очень довольны. Хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов от «Реала». Сейчас чемпионат на первом месте», — считает Малиновский.

Матч Франция — Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 23.03.2021 11:17
    0
    Впечатления Малиновского от дебюта Коваленко в Серии А просто зашкаливают
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 23.03.2021 11:17
    0
    Впечатления Малиновского от дебюта Коваленко в Серии А просто зашкаливают
    Ссылка
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