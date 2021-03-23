Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Францией будет совсем другая игра»

27-летний полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к противостоянию со сборной Франции в отборе на ЧМ-2022, а также поделился впечатлениями от дебюта Коваленко в Серии А.

«Я думаю, что все в тонусе. Чемпионат заканчивается. Это очень важно. Это не та игра, которую мы играли с Францией, когда много ребят выпало. И это не та игра, которая была после отпуска с Испанией (0:4). Это будет совсем другая игра. Я думаю, все физически готовы, и это очень важно.

Игра против «Вероны» в Серии А? Каждые три очка на вес золота. Все очень довольны. Хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов от «Реала». Сейчас чемпионат на первом месте», — считает Малиновский.

Матч Франция — Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».