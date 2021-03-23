Виктор КОВАЛЕНКО: «Шевченко расскажет, как играть против Франции»

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, как команда Шевченко готовится к противостоянию со сборной Франции в отборе на ЧМ-2022, а также поделился впечатлениями от своего дебюта в Серии А.

– У нас уже был горький опыт с Францией. Но Андрей Николаевич нам расскажет, как играть против них. Я думаю, что мы приедем во Францию с хорошим настроением.

Мой дебют в Серии А? Это первая игра для меня. Она очень важна. Шаг за шагом будем двигаться к своей мечте.

– Если сравнить дебют в «Шахтере», в «Аталанте» и в сборной Украины. Есть что-то общее?

– Каждый раз это новые эмоции. Каждый раз для меня это очень волнительно. И я всегда очень счастлив.

– Насколько символично, что именно Руслана Малиновского поменял?

– Я хотел, чтобы Руслан доиграл, потому что он сыграл отличную игру. Мне просто хотелось выйти на поле. Вместо кого - это неважно

– Период адаптации в «Аталанте» подходит к концу?

– Я скажу, что сначала было тяжело физически, плюс языковый барьер. А сейчас начинаю понимать требования тренера и игроков. Сейчас, можно сказать, все хорошо, - подытожил Коваленко.

Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».