Виктор КОВАЛЕНКО: «Шевченко расскажет, как играть против Франции»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем старте в отборе на чемпионат мира

  • 23.03.2021 10:31
  • 602 просмотра
  • 2 комментария
Виктор КОВАЛЕНКО: «Шевченко расскажет, как играть против Франции»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, как команда Шевченко готовится к противостоянию со сборной Франции в отборе на ЧМ-2022, а также поделился впечатлениями от своего дебюта в Серии А.

– У нас уже был горький опыт с Францией. Но Андрей Николаевич нам расскажет, как играть против них. Я думаю, что мы приедем во Францию с хорошим настроением.

Мой дебют в Серии А? Это первая игра для меня. Она очень важна. Шаг за шагом будем двигаться к своей мечте.

– Если сравнить дебют в «Шахтере», в «Аталанте» и в сборной Украины. Есть что-то общее?
– Каждый раз это новые эмоции. Каждый раз для меня это очень волнительно. И я всегда очень счастлив.

– Насколько символично, что именно Руслана Малиновского поменял?
– Я хотел, чтобы Руслан доиграл, потому что он сыграл отличную игру. Мне просто хотелось выйти на поле. Вместо кого - это неважно

– Период адаптации в «Аталанте» подходит к концу?
– Я скажу, что сначала было тяжело физически, плюс языковый барьер. А сейчас начинаю понимать требования тренера и игроков. Сейчас, можно сказать, все хорошо, - подытожил Коваленко.

Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 23.03.2021 11:13
    -1
    Ти взагалі на лавці повинен сидіти та сопіти у дві дирочки...
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    zaza1986
      zaza1986, 23.03.2021 11:03
    -1
    Вітя, тобі Гасперіні кожен день розказує, а ти за сесь час в Аталанті зіграв кілька хвилин. Не переймайся, тобі не дійде.
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