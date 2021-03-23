Александр ЗУБКОВ: «Собрались с хорошим настроением»

Футболист сборной Украины поделился ожиданиями от ближайших матчей национальной команды

  • 23.03.2021 10:15
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Александр ЗУБКОВ: «Собрались с хорошим настроением»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков рассказал, как команда Андрея Шевченко готовится к противостоянию со сборной Франции в отборе на ЧМ-2022. Поединок состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».

«У нас в Венгрии сейчас тура не было. Главный тренер дал отдых. Я набрался сил и с хорошим настроением приехал сюда.

Мы соскучились друг по другу. Собрались ребята с хорошим настроением. Приступаем к работе. Сейчас важные матчи впереди», — отметил Зубков.

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Источник — Футбол 1/2/3

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