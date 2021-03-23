ВИДЕО. Костюк провела тренировку в Майами с перспективным итальянцем

Украинская теннисистка Марта Костюк накануне старта на турнире WTA 1000 в Майами провела тренировку с итальянцем Лоренцо Музетти.
18-летняя украинка и 19-летний итальянец пока что готовятся к старту. Марта сыграет с одной из победительниц квалификации.
Отметим, что Музетти – самый молодой теннисист в первой сотне рейтинга АТР.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.