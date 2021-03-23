Отбор на Чемпионат Мира. Какие шансы у Украины выйти из группы?

Стартуем уже 24 марта

  • 23.03.2021 08:15
  • 446 просмотров
  • 0 комментариев
Отбор на Чемпионат Мира. Какие шансы у Украины выйти из группы?
© Getty Images/Global Images Ukraine

В этом году в мировом футболе сложилась уникальная ситуация. Евро-2020 перенесли на год и потому чемпионат Европы пройдет этим летом, но отбор на Чемпионат мира 2022 года стартует уже завтра.  В среду сборная Украины начинает свой путь на чемпионат мира в Катаре против самого сложного из всех возможных соперников – действующего чемпиона - сборной Франции. Удастся ли Украине во второй раз в своей истории выйти на мундиаль?

Стоит напомнить, что прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы, а команды, занявшие второе место, сыграют в плей-офф. Причем плей-офф куда более жесткий, чем прежде. Если раньше для выхода надо было обыграть лишь одного соперника, то теперь сразу двух – лишь 3 из 12 участников плей-офф пройдут на ЧМ. Так что в идеале надо бы занимать первое место

Коэффициенты Favbet на победу в группе:

Франция – 1.2

Украина – 6.5

Босния – 11

Финляндия - 25

Но как бороться за первое место в группе, когда тут Франция, которая выглядит на голову сильнее всех остальных? Конечно, если сборной Украины удастся зацепиться за ничью в первом матче, то шансы есть. По крайней мере в 2019 команда Андрея Шевченко аналогично стартовала с гостевой ничьи против Португалии и в итоге сумела обойти Криштиану Роналду и компанию. Но с Францией будет намного сложнее

Куда реалистичнее выглядит борьба с Боснией за 2-е место. Не исключено, что в этот междусобойчик постарается вклиниться и Финляндия, которая впервые в своей истории вышла на Евро и выглядит сейчас очень крепким соперником. Впрочем, в этом противостоянии Украина выглядит относительным фаворитом. На то, что «желто-синие» попадут в число двух сильнейших команд группы коэффициент 1.5. На то, что не попадет – 2.5

В своей истории Украина 6 раз участвовала  в отборе на чемпионат мира. Один раз стала первой (ЧМ-2006 это до сих пор вершина для украинской сборной), 4 раза становилась второй и вылетела в плей-офф (от Хорватии, Германии, Греции и всё той же Франции) и лишь один раз Украине не удалось попасть в топ-2. Впрочем, тогда игроки еще только привыкали к требованиям Андрея Шевченко, и сборная объективно выглядела еще довольно сыро. Плюс надо учитывать политическую ситуацию и тот факт, что даже если б Украина вышла на ЧМ в России, то скорее всего туда просто не поехала бы

Очевидно, что с Францией бороться крайне сложно, но второе место Украина должна брать. И если не боитесь долгосрочных ставок, то на это и стоит поставить

Прогноз от Favbet: Украина займет первое или второе место в группе – 1.5

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности