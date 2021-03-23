Манчестер Сити хочет купить лидера Саутгемптона

«Манчестер Сити» готовится к тому, что этим летом клуб покинет основной нападающий Серхио Агуэро.
В данный момент «горожане» ведут работу над поисками нового форварда. Приоритетным вариантом для манчестерского клуба является Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», однако запрашиваемая за норвежца сумма в 100 млн фунтов стерлингов заставила «Манчестер Сити» рассмотреть альтернативные варианты.
Как сообщает Sky Sports, «Сити» намерены усилиться нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом.
В этом сезоне Ингс сыграл 22 матча за «Саутгемптон» в АПЛ, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник — Sky Sports
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