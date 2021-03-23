Манчестер Юнайтед готов отправить Ван де Бека в Боруссию

«Манчестер Юнайтед» этим летом намерен включить Донни ван де Бека в любую трансферную сделку.

МЮ интересуется тремя игроками дортмундской «Боруссии». Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи являются трансферными целями МЮ. Манчестерский клуб готов предложить ван де Бека и денежную сумму за любого из этих футболистов.

Отмечается, что «Боруссия» Дортмунд заинтересована в переходе голландского полузащитника, поэтому может рассмотреть вариант такой сделки. Сам игрок настроен покинуть «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Ван де Бек сыграл всего 13 матчей за «Ман Юнайтед» в АПЛ, всего в двух матчах он выходил в старте. На его счету 1 гол.