Манчестер Юнайтед готов отправить Ван де Бека в Боруссию

Английский клуб намерен продать футболиста

  • 23.03.2021 03:28
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Манчестер Юнайтед готов отправить Ван де Бека в Боруссию
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» этим летом намерен включить Донни ван де Бека в любую трансферную сделку.

МЮ интересуется тремя игроками дортмундской «Боруссии». Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи являются трансферными целями МЮ. Манчестерский клуб готов предложить ван де Бека и денежную сумму за любого из этих футболистов.

Отмечается, что «Боруссия» Дортмунд заинтересована в переходе голландского полузащитника, поэтому может рассмотреть вариант такой сделки. Сам игрок настроен покинуть «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Ван де Бек сыграл всего 13 матчей за «Ман Юнайтед» в АПЛ, всего в двух матчах он выходил в старте. На его счету 1 гол.

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Источник — 90min

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