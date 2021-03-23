ВИДЕО. Победа Альбасете. Почему судьи не засчитали гол Зозули

Команда Зозули не выигрывала 6 матчей, но теперь ушла с последнего места

  • 23.03.2021 02:00
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ВИДЕО. Победа Альбасете. Почему судьи не засчитали гол Зозули
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

22 марта в поединке 30-го тура испанской Сегунды «Альбасете» нанес поражение «Картахене» (2:0). Голы забили Альфредо Ортуно (21 мин) и Даниэль Торрес (57 мин).

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля, выйдя на поле в стартовом составе, на 26-й минуте добил мяч в сетку ворот соперника, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Роман был заменен на 73-й минуте.

Команда Зозули не выигрывала уже 6 матчей, но теперь ушла с последнего места турнирной таблицы Сегунды. «Альбасете» на 21-м месте в зоне вылета, лишь одно очко отделяет команду от спасительного 18-го места.

31-летний Роман Зозуля в текущем сезоне провел 27 матчей и забил 2 гола.

Видеообзор матча «Альбасете» – «Картахена» (2:0): смотреть на YouTube

Турнирная таблица Сегунды после 30 туров

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Источник — Sport.ua

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