Никополь подписал полузащитника ВПК-Агро

«Никополь» подписал контракт с 21-летним украинским центральным полузащитником Ярославом Тереховым. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Терехов — воспитанник днепровского футбола. Выступал за юношеские команды «Днепра» и «Черноморца», а с начала 2018 года защищал цвета «ВПК-Агро». В составе клуба в нынешнем сезоне провел 7 матчей в Первой лиге и 3 игры (1 ассист) в Кубке Украины.

«Никополь», который в феврале возглавил бывший тренер «ВПК-Агро» Сергей Воробей, в первых весенних матчах чемпионата Второй лиги обыграл «Энергию» (3:0) и разошелся миром с «Балканами» (0:0). В турнирной таблице группы Б команда занимает 7-е место.

23 марта «Никополь» сыграет на выезде с «Ярудом».