ФОТО. Селезнев и Алиев встретились в Киеве

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев в Киеве встретился с 36-летним экс-футболистом Александром Алиевым, с которым ранее они вместе выступали за сборную Украины.

«Кумовья снова вместе. Всех рад был видеть», — прокомментировал совместное фото агент Александр Панков.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский «Тараз», за который он выступал в 2016 году.