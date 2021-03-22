ФОТО. Селезнев и Алиев встретились в Киеве

Александр Панков собрал экс-игроков сборной Украины

  • 22.03.2021 21:28
  • 1895 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Селезнев и Алиев встретились в Киеве
© Instagram. Александр Алиев и Александр Панков

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев в Киеве встретился с 36-летним экс-футболистом Александром Алиевым, с которым ранее они вместе выступали за сборную Украины.

«Кумовья снова вместе. Всех рад был видеть», — прокомментировал совместное фото агент Александр Панков.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский «Тараз», за который он выступал в 2016 году.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.03.2021 21:53
    0
    Из жизни алкоголиков...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.03.2021 21:50
    0
    Trollface, 22.03.2021 21:42
    Страшно представить, что они сегодня намутят.
    в шахматы рубились ))) ни капли в стакан , как всегда
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 22.03.2021 21:46
    0
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.03.2021 21:42
    +3
    Страшно представить, что они сегодня намутят.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.03.2021 21:32
    +5
    Рыбак рыбака, в смысле алкаш алкаша ... .
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.03.2021 21:32
    +5
    Рыбак рыбака, в смысле алкаш алкаша ... .
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.03.2021 21:42
    +3
    Страшно представить, что они сегодня намутят.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.03.2021 21:53
    0
    Из жизни алкоголиков...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.03.2021 21:50
    0
    Trollface, 22.03.2021 21:42
    Страшно представить, что они сегодня намутят.
    в шахматы рубились ))) ни капли в стакан , как всегда
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 22.03.2021 21:46
    0
    Ссылка
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