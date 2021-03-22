Выиграл лишь 2 матча из 18. Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне

Команда занимает лишь 12-е место в Серии B

  • 22.03.2021 21:52
  • 741 просмотр
  • 1 комментарий
Выиграл лишь 2 матча из 18. Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

22 марта знаменитый экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Фрозиноне». Его помощники тоже покидают клуб.

Неста работал рулевым «Фрозиноне» с июня 2019 года. Во главе клуба провел 77 поединков: 28 побед, 23 ничьих, 26 поражений (в среднем 1,38 очка за игру). Из 18 последних матчей команда выиграла только 2 поединка и занимает лишь 12-е место в Серии B.

Клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего в профессиональном будущем.

Почему уволили Несту? «Фрозиноне» выиграл лишь 2 матча из последних 18.

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(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 22:11
    0
    Справедливо. По цене его клуб в верхней половине должен быть. А вообще вся стоимость Серии Б больше УПЛ - 400 миллионов евро.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 22:11
    0
    Справедливо. По цене его клуб в верхней половине должен быть. А вообще вся стоимость Серии Б больше УПЛ - 400 миллионов евро.
    Ссылка
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