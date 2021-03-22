Выиграл лишь 2 матча из 18. Неста уволен с поста главного тренера Фрозиноне

22 марта знаменитый экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Фрозиноне». Его помощники тоже покидают клуб.

Неста работал рулевым «Фрозиноне» с июня 2019 года. Во главе клуба провел 77 поединков: 28 побед, 23 ничьих, 26 поражений (в среднем 1,38 очка за игру). Из 18 последних матчей команда выиграла только 2 поединка и занимает лишь 12-е место в Серии B.

Клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего в профессиональном будущем.

Почему уволили Несту? «Фрозиноне» выиграл лишь 2 матча из последних 18.