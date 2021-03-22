ВИДЕО. Во Франции забили самый красивый гол года со штрафного

В матче 30-го тура Лиги 1 «Нант» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1). Гости ушли от поражения на 87-й минуте матче, гол забил Арман Лорьянте великолепным ударом со штрафного с 35 метров.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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