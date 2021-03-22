КРИВЦОВ: «Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь»

30-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.
«Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь.
Долгожданно, приятно и волнительно. Точно понимаешь, что впереди много часов ударных тренировок.
Настроен на продуктивную работу», — написал Кривцов.
24 марта Украина сыграет с Францией, 28 марта — с Финляндией и 31 марта — с Казахстаном. Все матчи пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.
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