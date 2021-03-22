КРИВЦОВ: «Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь»

30-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.

«Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь.

Долгожданно, приятно и волнительно. Точно понимаешь, что впереди много часов ударных тренировок.

Настроен на продуктивную работу», — написал Кривцов.

24 марта Украина сыграет с Францией, 28 марта — с Финляндией и 31 марта — с Казахстаном. Все матчи пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.