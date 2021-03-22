КРИВЦОВ: «Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь»

Защитник «Шахтера» готовится к ближайшим матчам украинской национальной команды

  • 22.03.2021 20:12
  • 262 просмотра
  • 1 комментарий
КРИВЦОВ: «Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.

«Встреча со сборной — как приезд в летний спортивный лагерь.

Долгожданно, приятно и волнительно. Точно понимаешь, что впереди много часов ударных тренировок.

Настроен на продуктивную работу», — написал Кривцов.

24 марта Украина сыграет с Францией, 28 марта — с Финляндией и 31 марта — с Казахстаном. Все матчи пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 20:20
    0
    Ну и опять же, в туалет очереди нет, профит!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 20:20
    0
    Ну и опять же, в туалет очереди нет, профит!
    Ссылка
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