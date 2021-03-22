ФОТО. Невеста Роналду появилась на обложке модного журнала

Джорджина Родригес стала лицом очередного номера издания InStyle

  • 22.03.2021 19:35
  • 2471 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Невеста Роналду появилась на обложке модного журнала
© Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, появилась на обложке журнала InStyle, который рассказывает о женской моде.

«Благодарность», — написала Джорджина, опубликовав фото со свежим номером журнала в руках.

Ранее Родригес снялась для обложки издания Sportsweek.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 22.03.2021 20:16
    0
    Где она была если б не Роналду? На обложке теленедели?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.03.2021 20:03
    0
    тю...я думал журнал с зайцем
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 22.03.2021 20:16
    0
    Где она была если б не Роналду? На обложке теленедели?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.03.2021 20:03
    0
    тю...я думал журнал с зайцем
    Ссылка
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