Футболисты Шахтера посетили тренировку для детей с особенностями развития

21 марта футболисты «Шахтера» Алексей Шевченко и Михаил Мудрик посетили тренировку детей с особенностями развития в рамках проекта «Давай, играй!»

Мероприятие состоялось в Харькове в рамках кампании #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проходит с 22 марта по 18 апреля.

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Уже не один год Shakhtar Social проводит в шести городах Украины (Киев, Харьков, Львов, Полтава, Ивано-Франковск, Мариуполь) бесплатные тренировки для детей с особенностями развития по адаптированной методике, разработанной специально для Disability Football. Занятия футболом для детей с инвалидностью и особенностями развития организованы при поддержке генерального партнера Shakhtar Social компании ДТЭК, а также Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA Ukraine), Special Olympics Ukraine, Parimatch Foundation Ukraine.

Михаил Мудрик и Алексей Шевченко приняли непосредственное участие в тренировке, поиграли в футбол, сделали совместные фото, пообщались с детьми и вручили им подарки.

Инна Хмызова, директор Shakhtar Social:

– Мне как руководителю фонда, а в первую очередь как маме, очень приятно, когда наши игроки приходят на такие тренировки. Во-первых, это неподдельные и искренние эмоции детей. А во-вторых, участие известных людей, футболистов, помогает нам привлекать внимание к таким проектам и говорить о том, что это важно. Футбол – для всех детей. Мы стараемся проводить такие мероприятия во всех городах, куда приезжает «Шахтер».

Михаил Мудрик, полузащитник «Шахтера»:

– Эмоции только положительные! Улыбки на лицах детей – это дорогого стоит. Я очень рад, если футбол привносит в их жизнь позитив и радость. Это как раз самое главное: чтобы дети находили дело, которое их радует.

Алексей Шевченко, вратарь «Шахтера»:

– Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Ребята счастливы, улыбаются. Это очень влияет на эмоциональное состояние. Спасибо футбольному клубу «Шахтер» за то, что он обращает внимание на таких детей.

Больше чем футбол

«Шахтер» пятый год подряд принимает участие в социальной кампании Morethanfootball Action Weeks, которая проводится при поддержке European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол как один из ключевых инструментов решения социальных проблем доступен всем и может менять жизнь к лучшему.

Добавим, что на сегодня в проектах Shakhtar Social по всей Украине тренируется порядка 300 детей с особенностями развития.