Трубин или Бущан. Эксперт рассказал о первом номере сборной Украины

Игорь Цыганык считает, что игровое время получат оба

  • 22.03.2021 18:51
  • 3441 просмотр
  • 69 комментариев
Трубин или Бущан. Эксперт рассказал о первом номере сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Андрей Пятов уже не является первым вратарем сборной Украины, а в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 играть будут Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

«Насколько я знаю, Шевченко будет ставить первым номером только того вратаря, кто имеет постоянную игровую практику. Андрей Пятов ее не имеет. Конкуренция между Бущаном и Трубиным сейчас».

«И кого выпустит Шевченко? Я думаю, и Бущан, и Трубин получат свое время в ближайших трех матчах. Оба сыграют. Не думаю, что Пятов будет основным», - сказал Цыганык.

Украина до конца марта сыграет против Франции, Финляндии и Казахстана.

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Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 22.03.2021 20:25
    0
    forestcat, 22.03.2021 20:05
    У Бущана все всем преимущества, кроме игры на выходах .
    Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
    ты походу и. .ди....от
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 22.03.2021 20:24
    0
    Конечно Трубин ,и меньше дернамовцев в составе ,пусть играю воспитанием академии шахтёра Зина, Малина Коваленко ,Ну конечно Матвиенко И Трубин ,ну а марлоса во втором тайме выпускать !А дернамовцы во главе с бущаном уже с французами страну опозорили !!Шева не дурак всё понимает
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:16
    0
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 20:12
    Шева вынес урок и состав набрал такой, что уух. Коммент с Шурика, сохраняю стиль автора:
    ""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
    Ярмола в любой форме забивает и отдаёт в сборной, тем более нету Вити.
    Тымчик же, после окончательного восстановления и набора формы - потенциально основной
    По другим - согласен
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 20:12
    +2
    forestcat, 22.03.2021 20:01
    Та думаю наши вынесут урок с прошлой игры
    Шева вынес урок и состав набрал такой, что уух. Коммент с Шурика, сохраняю стиль автора:
    ""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 20:08
    -1
    Мне кажется в заявку именно Трубин и не попадет. Пятов за былые заслуги, Бущан и Лунин. А уже дома с финнами и Казахстаном можно и Трубина в заявку
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:06
    -1
    avk2307, 22.03.2021 19:07
    Если защита будет динамовская то логично, что и Бущан будет стоять. Да и навряд ли Шева будет на Францию ставить. Скорее с финами или Казахстаном. Плюс защиту шахтера.
    А какая ещё может быть защита ?
    Не кривцовы же всякие
    Там Матвиенко разве что претендент на основу , и то не знаю уже
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 22.03.2021 20:06
    0
    Обидва нестабільні, але коли спіймають кураж, то тягнуть майже все. Неважливо хто буде стояти проти Франції, головне щоб на полі була КОМАНДА!
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:05
    -2
    forestcat, 22.03.2021 20:05
    У Бущана все всем преимущества, кроме игры на выходах .
    Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:05
    -2
    У Бущана все всем преимущества, кроме игры на выходах .
    Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:04
    0
    ivan ivanov, 22.03.2021 18:57
    будет бущан, но не потому что лучше, а потому что отстоял на ноль купленный матч с испанцами и дырнамо станет чемпионом в этом сезоне.
    Пропитые после Львова уже окончательно кукушкой поехали за своими гаражами
    Павелка небось лично матч с Фурией Роха купил
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:02
    +1
    pavelka, 22.03.2021 19:55
    Фань,ты любишь когда Бущан с разорванным очком с тобой в помадке гуляет
    Как всегда , безработный болельщик шахтёра Олег Тимофеюк, пытается свести дискуссии к теме мужеложества в которой он является экспертом
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 22.03.2021 20:02
    -1
    pavelka, 22.03.2021 19:57
    Фань,ты вчера королевой вечера была в помадке ?
    Максимка777, твоя мамка уже семь лет королева ночи у чеченов в ордло
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:01
    0
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 19:54
    Нафик Бущана против Франции, пожалей человека. Пусть Трубин стоит.
    Та думаю наши вынесут урок с прошлой игры
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 22.03.2021 19:57
    -1
    forestcat, 22.03.2021 19:52
    Бущан конечно, какой тут вообще вопрос может быть
    Фань,ты вчера королевой вечера была в помадке ?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 19:56
    0
    А кто знает, сколько в заявку на игру вратарей попадёт? Я думаю точно не четыре.Вот кого отцепят?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 19:55
    -1
    pavelka, 22.03.2021 19:55
    Фань,ты любишь когда Бущан с разорванным очком с тобой в помадке гуляет
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 22.03.2021 19:55
    -2
    forestcat, 22.03.2021 19:52
    Бущан конечно, какой тут вообще вопрос может быть
    Фань,ты любишь когда Бущан с разорванным очком с тобой в помадке гуляет
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 19:54
    0
    Куда интересней кого в защиту поставят, ведь мы будем отбиваться всю игру.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 19:54
    +1
    forestcat, 22.03.2021 19:52
    Бущан конечно, какой тут вообще вопрос может быть
    Нафик Бущана против Франции, пожалей человека. Пусть Трубин стоит.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 19:52
    0
    Бущан конечно, какой тут вообще вопрос может быть
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 22.03.2021 18:56
    +4
    перестаньте циганика називати експертом
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 19:34
    +3
    Хоакин Гусман Лоэра, 22.03.2021 19:30
    Ты хочешь ещё раз вратарю Динамо позора?Психика его не выдержит такого
    Справится, я уверен . Он после французов уже многих увидел. И мессия и Роналду, остаётся Мбаппе
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.03.2021 19:07
    +3
    Бущан та Трубін приблизно однаково виглядають зараз. Тому ставити логічніше того, хто буде зіграний із центром захисту.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 19:02
    +3
    ivan ivanov, 22.03.2021 18:57
    будет бущан, но не потому что лучше, а потому что отстоял на ноль купленный матч с испанцами и дырнамо станет чемпионом в этом сезоне.
    Почем стоил?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 20:12
    +2
    forestcat, 22.03.2021 20:01
    Та думаю наши вынесут урок с прошлой игры
    Шева вынес урок и состав набрал такой, что уух. Коммент с Шурика, сохраняю стиль автора:
    ""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 22.03.2021 19:34
    +2
    Хоакин Гусман Лоэра, 22.03.2021 19:32
    На сайте то красные карточки лентами то
    недоразвитый Зпорт общается сам собой
    То ты копируешь чужие аккаунты, да? Безработное чмо из немытой лугандонии
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 22.03.2021 19:29
    +2
    pavelka, 22.03.2021 19:28
    Мракобес шпрот, зачем вселяешься в других людей, даун?)))
    Максимка777, судя по всему ты сидевший. Зоновский жаргон тебя выдает. Ты плохо работаешь. Ты очень палишься, когда копируешь чужие аккаунты.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:02
    +1
    pavelka, 22.03.2021 19:55
    Фань,ты любишь когда Бущан с разорванным очком с тобой в помадке гуляет
    Как всегда , безработный болельщик шахтёра Олег Тимофеюк, пытается свести дискуссии к теме мужеложества в которой он является экспертом
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 19:54
    +1
    forestcat, 22.03.2021 19:52
    Бущан конечно, какой тут вообще вопрос может быть
    Нафик Бущана против Франции, пожалей человека. Пусть Трубин стоит.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 19:26
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра, 22.03.2021 19:20
    Очень классно Бущан 7-1 ,Французы молятся,что бы он был в воротах
    Так ты ж тоже его предложил. Что не так? А Трубин на одну из следующих игр. И про Лунина и Пятова не забудь.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 19:20
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра, 22.03.2021 19:19
    7-1
    0-10
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 22.03.2021 19:16
    +1
    Бущан кращий! Динамо - Чемпіон!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 19:08
    +1
    Трубина с финами или Казахстаном
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 22.03.2021 20:25
    0
    forestcat, 22.03.2021 20:05
    У Бущана все всем преимущества, кроме игры на выходах .
    Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
    ты походу и. .ди....от
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 22.03.2021 20:24
    0
    Конечно Трубин ,и меньше дернамовцев в составе ,пусть играю воспитанием академии шахтёра Зина, Малина Коваленко ,Ну конечно Матвиенко И Трубин ,ну а марлоса во втором тайме выпускать !А дернамовцы во главе с бущаном уже с французами страну опозорили !!Шева не дурак всё понимает
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:16
    0
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 20:12
    Шева вынес урок и состав набрал такой, что уух. Коммент с Шурика, сохраняю стиль автора:
    ""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
    Ярмола в любой форме забивает и отдаёт в сборной, тем более нету Вити.
    Тымчик же, после окончательного восстановления и набора формы - потенциально основной
    По другим - согласен
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 22.03.2021 20:06
    0
    Обидва нестабільні, але коли спіймають кураж, то тягнуть майже все. Неважливо хто буде стояти проти Франції, головне щоб на полі була КОМАНДА!
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:04
    0
    ivan ivanov, 22.03.2021 18:57
    будет бущан, но не потому что лучше, а потому что отстоял на ноль купленный матч с испанцами и дырнамо станет чемпионом в этом сезоне.
    Пропитые после Львова уже окончательно кукушкой поехали за своими гаражами
    Павелка небось лично матч с Фурией Роха купил
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:01
    0
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 19:54
    Нафик Бущана против Франции, пожалей человека. Пусть Трубин стоит.
    Та думаю наши вынесут урок с прошлой игры
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 19:56
    0
    А кто знает, сколько в заявку на игру вратарей попадёт? Я думаю точно не четыре.Вот кого отцепят?
    Ссылка
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