Трубин или Бущан. Эксперт рассказал о первом номере сборной Украины

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Андрей Пятов уже не является первым вратарем сборной Украины, а в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 играть будут Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

«Насколько я знаю, Шевченко будет ставить первым номером только того вратаря, кто имеет постоянную игровую практику. Андрей Пятов ее не имеет. Конкуренция между Бущаном и Трубиным сейчас».

«И кого выпустит Шевченко? Я думаю, и Бущан, и Трубин получат свое время в ближайших трех матчах. Оба сыграют. Не думаю, что Пятов будет основным», - сказал Цыганык.

Украина до конца марта сыграет против Франции, Финляндии и Казахстана.