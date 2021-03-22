Трубин или Бущан. Эксперт рассказал о первом номере сборной Украины

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Андрей Пятов уже не является первым вратарем сборной Украины, а в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 играть будут Георгий Бущан и Анатолий Трубин.
«Насколько я знаю, Шевченко будет ставить первым номером только того вратаря, кто имеет постоянную игровую практику. Андрей Пятов ее не имеет. Конкуренция между Бущаном и Трубиным сейчас».
«И кого выпустит Шевченко? Я думаю, и Бущан, и Трубин получат свое время в ближайших трех матчах. Оба сыграют. Не думаю, что Пятов будет основным», - сказал Цыганык.
Украина до конца марта сыграет против Франции, Финляндии и Казахстана.
Источник — Циганик LIVE
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Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
Тымчик же, после окончательного восстановления и набора формы - потенциально основной
По другим - согласен
""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
Не кривцовы же всякие
Там Матвиенко разве что претендент на основу , и то не знаю уже
Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
Павелка небось лично матч с Фурией Роха купил
""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
недоразвитый Зпорт общается сам собой
Ну и конечно возраста , хотя для вратаря и Жора молод
""Андрей Пятов - баночник, Андрей Лунин - баночник Сергей Кривцов - днарь, Виктор Корниенко - баночник после травмы, Александр Тымчик - полгода не играл после травмы, Марлос - еле ходит по полю, Евгений Коноплянка - днарь баночник, Владимир Шепелев - баночник, Виктор Коваленко - днарь баночник, Андрей Ярмоленко - травмированный баночник, Жуниор Мораес - днарь просто ахренеть составчик набрали. я в шоке""
Тымчик же, после окончательного восстановления и набора формы - потенциально основной
По другим - согласен
Павелка небось лично матч с Фурией Роха купил
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