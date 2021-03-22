Манор СОЛОМОН: «Не знаю, что сказать. Мои голы Львову ничего не значат»

Хавбек оформил дубль, но команда проиграла

  • 22.03.2021 18:41
  • 1499 просмотров
  • 8 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Не знаю, что сказать. Мои голы Львову ничего не значат»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтер» Манор Соломон забил два гола в ворота ФК «Львов», однако команда проиграла со счетом 2:3.

«Я не знаю, что сказать. Мы доминировали всю игру, имели множество моментов, но пропустили несколько нелепых мячей и проиграли. Да, я забил и это должно было быть приятным для меня, но это не так».

«Мы проиграли и поэтому мои голы ничего не значат», - сказал Соломон.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:00
    -2
    Манор всё больше и больше радует, невероятный потенциал у парня.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 19:57
    -3
    PFCLviv, 22.03.2021 18:46
    Безглузді голи це твої голи!
    Ви мали програти з ще більшим рахунком, якби тільки Нич свої 100% моменти використав!
    Так шо хто б говорив про безглузді голи... Львів порвав вас піжонів!
    Мучача убогая, его голы это всё, как и Шахтёр, а вот твои колхозники как были никем, ими и останутся.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 22.03.2021 19:36
    +2
    Леви попустили мажорів
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 19:31
    +1
    Класний гравець але вже стає нитіком таким як Срна і Тайсон....
    Ізя, навчись програвати і поважати суперника!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 22.03.2021 19:12
    +2
    Левы должны были еще больше вам забить. Так что не ной изЯ
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 22.03.2021 19:12
    0
    Манор, вали с этого рыжего болота. Иначе станешь такой же истеричкой как Тайсон
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 19:03
    +4
    Соломон,непоганий гравець який в затінку КРУТИХ Додо,Тайсона ,Тете,але у нього буде непогане майбутнє і мені здається він переросте їх в майстерності.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 18:46
    +1
    Безглузді голи це твої голи!
    Ви мали програти з ще більшим рахунком, якби тільки Нич свої 100% моменти використав!
    Так шо хто б говорив про безглузді голи... Львів порвав вас піжонів!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 19:03
    +4
    Соломон,непоганий гравець який в затінку КРУТИХ Додо,Тайсона ,Тете,але у нього буде непогане майбутнє і мені здається він переросте їх в майстерності.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 22.03.2021 19:36
    +2
    Леви попустили мажорів
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 22.03.2021 19:12
    +2
    Левы должны были еще больше вам забить. Так что не ной изЯ
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 19:31
    +1
    Класний гравець але вже стає нитіком таким як Срна і Тайсон....
    Ізя, навчись програвати і поважати суперника!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 18:46
    +1
    Безглузді голи це твої голи!
    Ви мали програти з ще більшим рахунком, якби тільки Нич свої 100% моменти використав!
    Так шо хто б говорив про безглузді голи... Львів порвав вас піжонів!
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 22.03.2021 19:12
    0
    Манор, вали с этого рыжего болота. Иначе станешь такой же истеричкой как Тайсон
    Ссылка
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