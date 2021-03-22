Манор СОЛОМОН: «Не знаю, что сказать. Мои голы Львову ничего не значат»

Полузащитник «Шахтер» Манор Соломон забил два гола в ворота ФК «Львов», однако команда проиграла со счетом 2:3.
«Я не знаю, что сказать. Мы доминировали всю игру, имели множество моментов, но пропустили несколько нелепых мячей и проиграли. Да, я забил и это должно было быть приятным для меня, но это не так».
«Мы проиграли и поэтому мои голы ничего не значат», - сказал Соломон.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Ви мали програти з ще більшим рахунком, якби тільки Нич свої 100% моменти використав!
Так шо хто б говорив про безглузді голи... Львів порвав вас піжонів!
Ізя, навчись програвати і поважати суперника!
Ви мали програти з ще більшим рахунком, якби тільки Нич свої 100% моменти використав!
Так шо хто б говорив про безглузді голи... Львів порвав вас піжонів!
Ізя, навчись програвати і поважати суперника!
Ви мали програти з ще більшим рахунком, якби тільки Нич свої 100% моменти використав!
Так шо хто б говорив про безглузді голи... Львів порвав вас піжонів!
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