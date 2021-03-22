Артем ФРАНКОВ: «Полное впечатление, что в Шахтере плавят тренера»

Журналист Артем Франков не понимает, как «Шахтер» мог в матче УПЛ уступить ФК «Львов» со счетом 2:3 и отстать от «Динамо» в чемпионате на 7 пунктов.

«Я ничего не понимаю, господа, кроме одного: полное впечатление, что в «Шахтере» плавят главного тренера! Иначе такую вот передачу чемпионских полномочий — я не забегаю вперед, Боже упаси! — сколько-нибудь разумно объяснить невозможно».

«Я, конечно, послушаю попытки из первых уст, но черт возьми...», - написал Франков в своем телеграм-канале.