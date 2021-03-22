Артем ФРАНКОВ: «Полное впечатление, что в Шахтере плавят тренера»

Команда отстает уже на 7 очков

  • 22.03.2021 17:52
  • 3440 просмотров
  • 12 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Полное впечатление, что в Шахтере плавят тренера»
© shakhtar.com

Журналист Артем Франков не понимает, как «Шахтер» мог в матче УПЛ уступить ФК «Львов» со счетом 2:3 и отстать от «Динамо» в чемпионате на 7 пунктов.

«Я ничего не понимаю, господа, кроме одного: полное впечатление, что в «Шахтере» плавят главного тренера! Иначе такую вот передачу чемпионских полномочий — я не забегаю вперед, Боже упаси! — сколько-нибудь разумно объяснить невозможно».

«Я, конечно, послушаю попытки из первых уст, но черт возьми...», - написал Франков в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 18:41
    0
    а то ему не все-равно, плавят или не плавят
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    fon513
    online
      fon513, 22.03.2021 18:36
    -1
    Придумали плавить тренера....ну не фарт...не забивают...развал в задней линии...Даже Рому могли проходить по игре...Не фарт!!!! По логике Франкова Ливерп уль сплавляет Клоппа...Бред!!!
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    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 18:33
    +4
    Думаю не плавят. Это их уровень сейчас.
    Зачем плавить? Если не продлят контракт с Каштру и все. Есть же такая опция
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    DidOk
      DidOk, 22.03.2021 18:30
    -1
    франков те ще лайно
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    zelia73
    online
      zelia73, 22.03.2021 18:20
    +3
    помойка---СКМ---ЗАРЕРЕСТРИРОВАННА НА КИПРЕ
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 18:14
    -10
    Шахтёр помойку кипрскую по кругу сношает
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    Максим Кравченко
      Максим Кравченко, 22.03.2021 18:13
    +3
    На куй им плавить?
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 22.03.2021 18:13
    0
    Болельщики б так рано не радовались. А то отгонят фарт. Поди не 2 тура до окончания чемпа. Здесь и очная встреча,Мариуполь который сдаст игру Шахтеру, фактор судей, да и Динамо не рвет всех на клочья. Может потише?
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    Gayka Loveforever
      Gayka Loveforever, 22.03.2021 18:07
    +13
    Egor1510, 22.03.2021 18:02
    Дырявые радуются)) но это будет не долго)
    Просто это будет всегда, так что затыкай свои дырочки
    Ссылка
    Egor1510
      Egor1510, 22.03.2021 18:02
    -15
    Дырявые радуются)) но это будет не долго)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 17:58
    -3
    Ага. А так же в Заре, Десне, Александрии,
    Ливерпуле, Ювентусе и Штутгарте.
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    zelia73
    online
      zelia73, 22.03.2021 17:55
    +2
    нее франков--это бомжи всей командой из клозета бибизянку тайсона выманивают
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 22.03.2021 18:07
    +13
    Egor1510, 22.03.2021 18:02
    Дырявые радуются)) но это будет не долго)
    Просто это будет всегда, так что затыкай свои дырочки
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 18:33
    +4
    Думаю не плавят. Это их уровень сейчас.
    Зачем плавить? Если не продлят контракт с Каштру и все. Есть же такая опция
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 22.03.2021 18:20
    +3
    помойка---СКМ---ЗАРЕРЕСТРИРОВАННА НА КИПРЕ
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 22.03.2021 18:13
    +3
    На куй им плавить?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 22.03.2021 17:55
    +2
    нее франков--это бомжи всей командой из клозета бибизянку тайсона выманивают
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 18:41
    0
    а то ему не все-равно, плавят или не плавят
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 22.03.2021 18:13
    0
    Болельщики б так рано не радовались. А то отгонят фарт. Поди не 2 тура до окончания чемпа. Здесь и очная встреча,Мариуполь который сдаст игру Шахтеру, фактор судей, да и Динамо не рвет всех на клочья. Может потише?
    Ссылка
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