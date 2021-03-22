Руслан РОТАНЬ: «После матча с Францией долго чувствовал себя убитым»

Тренер вспомнил обидное поражение от французов

  • 22.03.2021 16:50
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Руслан РОТАНЬ: «После матча с Францией долго чувствовал себя убитым»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины U-21 и экс-хавбек сборной Украины Руслан Ротань вспомнил, как национальная сборная упустила шанс выйти на ЧМ-2014.

Выиграв первый матч плей-офф 2:0, во втором Украина проиграла 0:3.

«В плей-офф отбора ЧМ-2014 все было в наших руках. Действительно, нам попался самый сложный соперник - сборная Франции. Настрой на игру было невероятным. Мы понимали, что впереди чемпионат мира. Лично я осознавал, что для меня это, возможно, последний мундиаль. Понимал, что нужно сильно попотеть и очень хочется туда попасть».

«В домашней игре Роман Зозуля забил нужный гол. Помню эмоции всего стадиона, всей Украины. Плюс в том же матче Рома заработал пенальти. Сегодня понимаешь, что тогда нужно было максимально использовать собственные моменты. Первый поединок нам удался вполне, мы победили - 2:0, могли сделать это даже с большим счетом. С другой стороны - поражение 0:3 в гостях, когда французы нас просто переехали...».

«Я долго чувствовал себя убитым после того матча. Когда приехал в «Днепр», то Хуанде Рамос спросил меня, что случилось. Я ответил, что не могу отойти от этого поражения. Тренер подбодрил меня словами: «Ты же понимаешь, что уже ничего не вернешь. Французы на чемпионате мира, вы туда не попали. Если хочешь, то убивай себя, останавливайся, но нам нужно двигаться дальше». И тогда я понял, что действительно - ничего не поделаешь, нужно смотреть вперед и забывать поражения», - сказал Ротань.

Украина сыграет с Францией в первом матче отбора ЧМ-2022.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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