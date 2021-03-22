ГАСПЕРИНИ: «Аталанта - аутсайдер в битве за место в Лиге чемпионов»

«Аталанта» рассчитывает третий сезон Серии A кряду завершить в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов, однако наставник Джан Пьеро Гасперини не считает свою команду фаворитом.

Сейчас «Аталанта» занимает 4-е место.

«Нам нужно выйти в Лигу чемпионов, но сейчас очень много клубов претендуют на топ-4. «Аталанта» здесь аутсайдер, но драться будем до конца».

«Очень надеюсь, что у наших игроков не будет травм после сборных и все они вернутся здоровыми», - сказал Гасперини.

«Аталанту» в сборной Украины представляют Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.