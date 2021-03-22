ГАСПЕРИНИ: «Аталанта - аутсайдер в битве за место в Лиге чемпионов»

«Аталанта» рассчитывает третий сезон Серии A кряду завершить в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов, однако наставник Джан Пьеро Гасперини не считает свою команду фаворитом.
Сейчас «Аталанта» занимает 4-е место.
«Нам нужно выйти в Лигу чемпионов, но сейчас очень много клубов претендуют на топ-4. «Аталанта» здесь аутсайдер, но драться будем до конца».
«Очень надеюсь, что у наших игроков не будет травм после сборных и все они вернутся здоровыми», - сказал Гасперини.
«Аталанту» в сборной Украины представляют Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
Источник — Football-Italia
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