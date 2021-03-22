ГАСПЕРИНИ: «Аталанта - аутсайдер в битве за место в Лиге чемпионов»

Наставник считает, что команде будет сложно

  • 22.03.2021 16:28
  • 1224 просмотра
  • 0 комментариев
ГАСПЕРИНИ: «Аталанта - аутсайдер в битве за место в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» рассчитывает третий сезон Серии A кряду завершить в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов, однако наставник Джан Пьеро Гасперини не считает свою команду фаворитом.

Сейчас «Аталанта» занимает 4-е место.

«Нам нужно выйти в Лигу чемпионов, но сейчас очень много клубов претендуют на топ-4. «Аталанта» здесь аутсайдер, но драться будем до конца».

«Очень надеюсь, что у наших игроков не будет травм после сборных и все они вернутся здоровыми», - сказал Гасперини.

«Аталанту» в сборной Украины представляют Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности