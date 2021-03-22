Артем ДОВБИК: «Думал, что Шевченко обратит внимание после 10-12 голов»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, что не ждал вызова в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022.

«Конечно, это стало для меня большой неожиданностью. Я мечтал выступать за главную команду страны, но думал, что Андрей Николаевич Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в чемпионате УПЛ 10-12 голов. Однако по стечению обстоятельств это произошло раньше, чем я планировал. Теперь нужно постараться с третьей попытки таки дебютировать в сборной».

«Ведь до этого я уже дважды находился в расположении сборной, но сыграть по ряду причин так и не удалось».

«Впереди - отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, кому доверять место на поле - прерогатива тренерского штаба. Думаю, что с адаптацией у меня проблем не будет, ведь со многими игроками наши пути пересекались в «молодежке», да и во время двух предыдущих сборов в главной команде страны».

«Поэтому с нетерпением жду поездки в столицу», - сказал Довбик.