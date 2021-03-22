Артем ДОВБИК: «Думал, что Шевченко обратит внимание после 10-12 голов»

Форвард «Днепра-1» не ожидал так быстро оказаться в сборной Украины

  • 22.03.2021 16:11
  • 1505 просмотров
  • 2 комментария
Артем ДОВБИК: «Думал, что Шевченко обратит внимание после 10-12 голов»
© scdnipro1.com.ua

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, что не ждал вызова в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022.

«Конечно, это стало для меня большой неожиданностью. Я мечтал выступать за главную команду страны, но думал, что Андрей Николаевич Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в чемпионате УПЛ 10-12 голов. Однако по стечению обстоятельств это произошло раньше, чем я планировал. Теперь нужно постараться с третьей попытки таки дебютировать в сборной».

«Ведь до этого я уже дважды находился в расположении сборной, но сыграть по ряду причин так и не удалось».

«Впереди - отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, кому доверять место на поле - прерогатива тренерского штаба. Думаю, что с адаптацией у меня проблем не будет, ведь со многими игроками наши пути пересекались в «молодежке», да и во время двух предыдущих сборов в главной команде страны».

«Поэтому с нетерпением жду поездки в столицу», - сказал Довбик.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 16:20
    -4
    Лучше Довбика чем Беседина и Бревнягу с кипрской помойки
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 22.03.2021 16:13
    -4
    Та мы все думали, что вызывать в Сборную за один забитый гол это тупо... но, как оказалось, Шева думает иначе)
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