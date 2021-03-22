Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Францией. LIVE трансляция

23 марта в 10:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Андрея Шевченко перед стартовым матчем отбора ЧМ-2022 против Франции.
Матч Франция - Украина состоится 24 марта, начало в 21:45.
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Источник — Sport.ua
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