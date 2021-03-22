Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Францией. LIVE трансляция

Команда готовится к старту отбора ЧМ-2022

  • 22.03.2021 15:08
  • 612 просмотров
  • 6 комментариев
Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Францией. LIVE трансляция

23 марта в 10:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Андрея Шевченко перед стартовым матчем отбора ЧМ-2022 против Франции.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта, начало в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 15:39
    -1
    Шевченко,главное по меньше брёвен с помойки кипрской выпускай
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 15:24
    0
    Антон Кантон, 22.03.2021 15:23
    Ждем среды. Или заткнет нам рты, или опозорится по самое не могу. Но в такой постановке вопроса он сам виноват, в сборной нельзя занимать чью-либо сторону, нужно быть объективным.
    Та да, он уже такое ощущение что окромя шахты вообще не видет клубов что чревато мб, тем более против таких сборных, нет что б брать тех, кто на ходу нормальном, в тонусе
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 15:23
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 15:19
    х его знает что за схема, всех пенсов выпустить? + еще шахту колбасит, а оттуда весь поток ... хотя с Францией уже играли по каким-то системам недавно, результат не идеален вышел только
    Ждем среды. Или заткнет нам рты, или опозорится по самое не могу. Но в такой постановке вопроса он сам виноват, в сборной нельзя занимать чью-либо сторону, нужно быть объективным.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 15:19
    0
    Антон Кантон, 22.03.2021 15:17
    Гранаты у него не той системы
    х его знает что за схема, всех пенсов выпустить? + еще шахту колбасит, а оттуда весь поток ... хотя с Францией уже играли по каким-то системам недавно, результат не идеален вышел только
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 15:17
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 15:13
    Задайте уже вопрос что это за чудо схема где Буяльский не канает, но голденбой, и пол состава древних шахтарей катят, в том числе аля не играющий коно и прочие пенсы?
    Гранаты у него не той системы
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 15:13
    0
    Задайте уже вопрос что это за чудо схема где Буяльский не канает, но голденбой, и пол состава древних шахтарей катят, в том числе аля не играющий коно и прочие пенсы?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 15:24
    0
    Антон Кантон, 22.03.2021 15:23
    Ждем среды. Или заткнет нам рты, или опозорится по самое не могу. Но в такой постановке вопроса он сам виноват, в сборной нельзя занимать чью-либо сторону, нужно быть объективным.
    Та да, он уже такое ощущение что окромя шахты вообще не видет клубов что чревато мб, тем более против таких сборных, нет что б брать тех, кто на ходу нормальном, в тонусе
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 15:23
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 15:19
    х его знает что за схема, всех пенсов выпустить? + еще шахту колбасит, а оттуда весь поток ... хотя с Францией уже играли по каким-то системам недавно, результат не идеален вышел только
    Ждем среды. Или заткнет нам рты, или опозорится по самое не могу. Но в такой постановке вопроса он сам виноват, в сборной нельзя занимать чью-либо сторону, нужно быть объективным.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 15:19
    0
    Антон Кантон, 22.03.2021 15:17
    Гранаты у него не той системы
    х его знает что за схема, всех пенсов выпустить? + еще шахту колбасит, а оттуда весь поток ... хотя с Францией уже играли по каким-то системам недавно, результат не идеален вышел только
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 15:17
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 15:13
    Задайте уже вопрос что это за чудо схема где Буяльский не канает, но голденбой, и пол состава древних шахтарей катят, в том числе аля не играющий коно и прочие пенсы?
    Гранаты у него не той системы
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 15:13
    0
    Задайте уже вопрос что это за чудо схема где Буяльский не канает, но голденбой, и пол состава древних шахтарей катят, в том числе аля не играющий коно и прочие пенсы?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности