Луиш КАШТРУ: «Выиграть титул будет сложно. Нужно решить проблемы в защите»

Наставник «Шахтера» рассчитывает бороться за титул

  • 22.03.2021 14:10
  • 2195 просмотров
  • 11 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Выиграть титул будет сложно. Нужно решить проблемы в защите»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от ФК «Львов» 2:3 нацелен на улучшение действий команды в обороне.

«Оборона команды совершила много ошибок. Когда мы позволяем забить три гола, то сложно побеждать. Хотя мы доминировали, но были проблемы, когда мяч был у наших ворот. Команда психологически очень расстроена. Чемпионская гонка? Будет сложно. Математически все еще возможно, но должно произойти что-то такое...Мы должны начать играть очень хорошо и решить главную проблему - проблему в обороне».

«То, что происходит в защите, это моя ошибка. Добиться титула сложно, но не невозможно. Сдаваться никто не будет», - сказал Каштру.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Леонид Кантор
    online
      Леонид Кантор, 22.03.2021 15:46
    0
    Нужно решить проблему с опорным п.з. или начать играть по схеме: 3-4-3.
    На сегодня Степаненко может заменить только один игрок - Матвиенко !
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 15:36
    0
    Venom, 22.03.2021 14:47
    Каштру ты лучше Тайсона из сортира достань Было все но чтобы от всех прятаться в сортире ради того чтобы не выходить на замену - и этому человеку уже 4 десяток лет
    Марина,ты вчера была в помадке у Фани ? Или дома его ждала с блинами
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    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 15:30
    -1
    С туалетами проблему решите
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2021 15:18
    0
    Чего ты ожидал, что же ты до этого не решал
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    volf2020
    online
      volf2020, 22.03.2021 15:16
    +1
    хіба титул днр
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 14:59
    +1
    Venom, 22.03.2021 14:47
    Каштру ты лучше Тайсона из сортира достань Было все но чтобы от всех прятаться в сортире ради того чтобы не выходить на замену - и этому человеку уже 4 десяток лет
    Мб он накануне огурцов бахнул с молоком подгулявшим? Лучше не трогать лишний раз
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 22.03.2021 14:47
    +1
    Каштру ты лучше Тайсона из сортира достань Было все но чтобы от всех прятаться в сортире ради того чтобы не выходить на замену - и этому человеку уже 4 десяток лет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 14:37
    0
    "Произойти что то такое"- это Монзуль на всех матчах Динамо.
    Я ж говорю пока последний матч с Колосом не сыграем я не поверю в чемпионство Динамо.
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 22.03.2021 14:35
    0
    Португальський мрійник! Якщо рудий не порішає з звичним для шд судійства - нічого не вийде!!!
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 14:15
    -2
    Нужно тебя убрать + ещё некоторых.
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    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:14
    +6
    Опять про доминирование. Это уже мем, Шахтер-доминатор!
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    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:14
    +6
    Опять про доминирование. Это уже мем, Шахтер-доминатор!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 22.03.2021 15:16
    +1
    хіба титул днр
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 14:59
    +1
    Venom, 22.03.2021 14:47
    Каштру ты лучше Тайсона из сортира достань Было все но чтобы от всех прятаться в сортире ради того чтобы не выходить на замену - и этому человеку уже 4 десяток лет
    Мб он накануне огурцов бахнул с молоком подгулявшим? Лучше не трогать лишний раз
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 22.03.2021 14:47
    +1
    Каштру ты лучше Тайсона из сортира достань Было все но чтобы от всех прятаться в сортире ради того чтобы не выходить на замену - и этому человеку уже 4 десяток лет
    Ссылка
    Леонид Кантор
    online
      Леонид Кантор, 22.03.2021 15:46
    0
    Нужно решить проблему с опорным п.з. или начать играть по схеме: 3-4-3.
    На сегодня Степаненко может заменить только один игрок - Матвиенко !
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 15:36
    0
    Venom, 22.03.2021 14:47
    Каштру ты лучше Тайсона из сортира достань Было все но чтобы от всех прятаться в сортире ради того чтобы не выходить на замену - и этому человеку уже 4 десяток лет
    Марина,ты вчера была в помадке у Фани ? Или дома его ждала с блинами
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2021 15:18
    0
    Чего ты ожидал, что же ты до этого не решал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 14:37
    0
    "Произойти что то такое"- это Монзуль на всех матчах Динамо.
    Я ж говорю пока последний матч с Колосом не сыграем я не поверю в чемпионство Динамо.
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 22.03.2021 14:35
    0
    Португальський мрійник! Якщо рудий не порішає з звичним для шд судійства - нічого не вийде!!!
    Ссылка
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