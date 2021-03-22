Луиш КАШТРУ: «Выиграть титул будет сложно. Нужно решить проблемы в защите»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от ФК «Львов» 2:3 нацелен на улучшение действий команды в обороне.

«Оборона команды совершила много ошибок. Когда мы позволяем забить три гола, то сложно побеждать. Хотя мы доминировали, но были проблемы, когда мяч был у наших ворот. Команда психологически очень расстроена. Чемпионская гонка? Будет сложно. Математически все еще возможно, но должно произойти что-то такое...Мы должны начать играть очень хорошо и решить главную проблему - проблему в обороне».

«То, что происходит в защите, это моя ошибка. Добиться титула сложно, но не невозможно. Сдаваться никто не будет», - сказал Каштру.