Луиш КАШТРУ: «Выиграть титул будет сложно. Нужно решить проблемы в защите»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от ФК «Львов» 2:3 нацелен на улучшение действий команды в обороне.
«Оборона команды совершила много ошибок. Когда мы позволяем забить три гола, то сложно побеждать. Хотя мы доминировали, но были проблемы, когда мяч был у наших ворот. Команда психологически очень расстроена. Чемпионская гонка? Будет сложно. Математически все еще возможно, но должно произойти что-то такое...Мы должны начать играть очень хорошо и решить главную проблему - проблему в обороне».
«То, что происходит в защите, это моя ошибка. Добиться титула сложно, но не невозможно. Сдаваться никто не будет», - сказал Каштру.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
На сегодня Степаненко может заменить только один игрок - Матвиенко !
Я ж говорю пока последний матч с Колосом не сыграем я не поверю в чемпионство Динамо.
На сегодня Степаненко может заменить только один игрок - Матвиенко !
Я ж говорю пока последний матч с Колосом не сыграем я не поверю в чемпионство Динамо.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.