ВИДЕО. В Бразилии птица снесла яйцо во время футбольного матча

В Бразилии во время футбольного матча между командами «Наутико» и «Вера Крус» произошел курьезный инцидент.
На футбольное поле прилетела птица и снесла яйцо. Рефери пришлось остановить игру, после чего он вынес яйцо за пределы поля.
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Источник — Sport.ua
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