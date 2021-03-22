ВИДЕО. В Бразилии птица снесла яйцо во время футбольного матча

Поединок пришлось остановить

  • 22.03.2021 14:15
  • 2589 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. В Бразилии птица снесла яйцо во время футбольного матча
© YouTube

В Бразилии во время футбольного матча между командами «Наутико» и «Вера Крус» произошел курьезный инцидент.

На футбольное поле прилетела птица и снесла яйцо. Рефери пришлось остановить игру, после чего он вынес яйцо за пределы поля.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 22.03.2021 15:22
    -6
    Ну и шо тут удивительного? Вот на Олимпийском в Vip -ложе Игорь Суркис каждую игру крутые яйца несет - и ничего
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 22.03.2021 15:16
    0
    1:0
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 22.03.2021 14:24
    +3
    Приємно.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 22.03.2021 14:24
    +3
    Приємно.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 22.03.2021 15:16
    0
    1:0
    Ссылка
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