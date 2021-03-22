«Это смешно». Ребров – о смене Шевченко во главе сборной Украины

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, собирается ли он возвращаться в Украину.



«Любой тренер, работающий за границей, мечтает вернуться в Украину. В каком качестве, в каком клубе – это все в будущем. Сейчас я сосредоточен на свое команде.



Были ли разговоры о сборной? Это больше разговоры прессы. Я работаю в Венгрии, у меня контракт на три года. У Андрея Шевченко тоже контракт, не знаю на сколько.



Я еще понимаю, когда начинаются разговоры, когда нет результата. А сейчас тренер работает супер, все рады результатам его работы. И зачем сейчас даже говорить о смене тренера? Это просто смешно», – сказал Ребров.