«Это смешно». Ребров – о смене Шевченко во главе сборной Украины

Украинский специалист не понимает, откуда берутся такие слухи

  • 22.03.2021 11:46
  • 2753 просмотра
  • 7 комментариев
«Это смешно». Ребров – о смене Шевченко во главе сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, собирается ли он возвращаться в Украину.
 
«Любой тренер, работающий за границей, мечтает вернуться в Украину. В каком качестве, в каком клубе – это все в будущем. Сейчас я сосредоточен на свое команде.
 
Были ли разговоры о сборной? Это больше разговоры прессы. Я работаю в Венгрии, у меня контракт на три года. У Андрея Шевченко тоже контракт, не знаю на сколько. 
 
Я еще понимаю, когда начинаются разговоры, когда нет результата. А сейчас тренер работает супер, все рады результатам его работы. И зачем сейчас даже говорить о смене тренера? Это просто смешно», – сказал Ребров.

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Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:23
    0
    Владимир Коновалец, 22.03.2021 12:21
    Ще жоден тренер не говорив правду про своє майбутне призначення. А те, що Шевченка прийшов час міняти на посаді - так це вже вихованці дитячого садочка розуміють. Але це вже головний біль нового президента УАФ та його Виконкому.
    Вы попали в 10-ку.
    Аплодирую
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 22.03.2021 12:21
    0
    Ще жоден тренер не говорив правду про своє майбутне призначення. А те, що Шевченка прийшов час міняти на посаді - так це вже вихованці дитячого садочка розуміють. Але це вже головний біль нового президента УАФ та його Виконкому.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 12:20
    0
    Імпонує мені Ребров. Кожного разу, читаючи його інтерв'ю - отримуєш задоволення. Усе говорить так сказати "На хлопський розсуд" - просто і правильно. Усі речі називає своїми іменами.
    Успіхів Сергію, і хотілося б його побачити в якомусь з ТОП чемпіонатів. (Також хочеться побачити в Динамо чи збірній, однак боюся, що з нашими "закілісними розкладами" Ребров не зможе довго тут працювати...).
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:18
    +1
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:17
    После Венгрии топ-клуб АПЛ? Ни, сынку, цэ фантастыка.
    А почему нет?
    Его кстати там знают.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:17
    -2
    Trasher311987, 22.03.2021 12:14
    Тоттэнхема
    После Венгрии топ-клуб АПЛ? Ни, сынку, цэ фантастыка.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:14
    0
    Ihor86, 22.03.2021 11:57
    Желаю Реброву стать тренером команды АПЛ!
    Тоттэнхема
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 22.03.2021 11:57
    +8
    Желаю Реброву стать тренером команды АПЛ!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 22.03.2021 11:57
    +8
    Желаю Реброву стать тренером команды АПЛ!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:18
    +1
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:17
    После Венгрии топ-клуб АПЛ? Ни, сынку, цэ фантастыка.
    А почему нет?
    Его кстати там знают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:23
    0
    Владимир Коновалец, 22.03.2021 12:21
    Ще жоден тренер не говорив правду про своє майбутне призначення. А те, що Шевченка прийшов час міняти на посаді - так це вже вихованці дитячого садочка розуміють. Але це вже головний біль нового президента УАФ та його Виконкому.
    Вы попали в 10-ку.
    Аплодирую
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 22.03.2021 12:21
    0
    Ще жоден тренер не говорив правду про своє майбутне призначення. А те, що Шевченка прийшов час міняти на посаді - так це вже вихованці дитячого садочка розуміють. Але це вже головний біль нового президента УАФ та його Виконкому.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 12:20
    0
    Імпонує мені Ребров. Кожного разу, читаючи його інтерв'ю - отримуєш задоволення. Усе говорить так сказати "На хлопський розсуд" - просто і правильно. Усі речі називає своїми іменами.
    Успіхів Сергію, і хотілося б його побачити в якомусь з ТОП чемпіонатів. (Також хочеться побачити в Динамо чи збірній, однак боюся, що з нашими "закілісними розкладами" Ребров не зможе довго тут працювати...).
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:14
    0
    Ihor86, 22.03.2021 11:57
    Желаю Реброву стать тренером команды АПЛ!
    Тоттэнхема
    Ссылка
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