Рейтинг WTA. Новый рекорд Закарлюк, возвращение Касаткиной

На прошлой неделе состоялись два турнира WTA. На более крупном WTA 500 в Санкт-Петербурге победила россиянка Дарья Касаткина. Это позволило экс-десятой ракетке мира вернуться в топ-50 мирового рейтинга (42).
На менее престижном WTA 250 в Монтеррее победу одержала представительница Канады Лейла Фернандес. Теперь она будет занимать 72-е место в мировой классификации.
В топ-30 изменений не произошло, ожидаем турнира в Майами.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то свой личный рекорд установила Марианна Закарлюк, которая дошла до финала на 25-тысячнике в Индии. Остальные либо остались при своих, либо немного потеряли.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке Касаткина ворвалась в топ-8, украинки все ниже.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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