Рейтинг WTA. Новый рекорд Закарлюк, возвращение Касаткиной

Элина Свитолина сохранила высокое пятое место

  • 22.03.2021 09:46
  • 644 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Новый рекорд Закарлюк, возвращение Касаткиной
© ITF. Марианна Закарлюк

На прошлой неделе состоялись два турнира WTA. На более крупном WTA 500 в Санкт-Петербурге победила россиянка Дарья Касаткина. Это позволило экс-десятой ракетке мира вернуться в топ-50 мирового рейтинга (42).
 
На менее престижном WTA 250 в Монтеррее победу одержала представительница Канады Лейла Фернандес. Теперь она будет занимать 72-е место в мировой классификации. 
 
В топ-30 изменений не произошло, ожидаем турнира в Майами.

Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то свой личный рекорд установила Марианна Закарлюк, которая дошла до финала на 25-тысячнике в Индии. Остальные либо остались при своих, либо немного потеряли.

Украинки в рейтинге WTA


 
В чемпионской гонке Касаткина ворвалась в топ-8, украинки все ниже.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 22.03.2021 10:57
    0
    Кацапські турніри проводять саме для того, щоб мордорські тенісистки могли хоч десь взяти титул і назбирати очок в рейтинг. От вже й Касаткіна топ))
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 22.03.2021 10:57
    0
    Кацапські турніри проводять саме для того, щоб мордорські тенісистки могли хоч десь взяти титул і назбирати очок в рейтинг. От вже й Касаткіна топ))
    Ссылка
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