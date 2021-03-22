Рейтинг WTA. Новый рекорд Закарлюк, возвращение Касаткиной

На прошлой неделе состоялись два турнира WTA. На более крупном WTA 500 в Санкт-Петербурге победила россиянка Дарья Касаткина. Это позволило экс-десятой ракетке мира вернуться в топ-50 мирового рейтинга (42).



На менее престижном WTA 250 в Монтеррее победу одержала представительница Канады Лейла Фернандес. Теперь она будет занимать 72-е место в мировой классификации.



В топ-30 изменений не произошло, ожидаем турнира в Майами.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то свой личный рекорд установила Марианна Закарлюк, которая дошла до финала на 25-тысячнике в Индии. Остальные либо остались при своих, либо немного потеряли.

Украинки в рейтинге WTA





В чемпионской гонке Касаткина ворвалась в топ-8, украинки все ниже.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA