Украина футбольная. Победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура

В понедельник, 22-го марта в 23:50 выйдет очередной выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ «Украина футбольная». Гость студии - Павел Кикоть.
В выпуске:
- победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура;
- Эксклюзив! Братья Шараи - надежда «Альянса»;
- Вторая лига. Цыткин начинает с победы, Худобяк возвращается.
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Источник — ПФЛ
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