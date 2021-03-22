Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я как Бенджамин Баттон, с годами становлюсь моложе»

39-летний форвард «Милана» находится в отличной форме

  • 22.03.2021 09:16
  • 215 просмотров
  • 2 комментария
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я как Бенджамин Баттон, с годами становлюсь моложе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намерен подписать новый контракт с клубом. 

«Давайте не будем говорить о возрасте! Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя все моложе.

Я хочу своей игрой доказать, что заслуживаю продления контракта. Все под контролем, у нас хорошие отношения с руководством. Посмотрим, что произойдет. Не время спешить», - сказал Ибрагимович.

В этом сезоне Ибрагимович забил 17 голов и отдал 2 передачи в 23 матчах.

Напомним, что Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции.

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Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 22.03.2021 09:25
    0
    Да такой и в 40 лет не затеряется в условно среднем чемпионате. А в какой-нибудь азиатской лиге и до 45 сможет играть со своим ростом.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 22.03.2021 09:19
    0
    Рекомендую посмотреть фильм. Очень сильный! А Ибра и вправду как футбольный Баттон.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 22.03.2021 09:25
    0
    Да такой и в 40 лет не затеряется в условно среднем чемпионате. А в какой-нибудь азиатской лиге и до 45 сможет играть со своим ростом.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 22.03.2021 09:19
    0
    Рекомендую посмотреть фильм. Очень сильный! А Ибра и вправду как футбольный Баттон.
    Ссылка
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