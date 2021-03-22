Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я как Бенджамин Баттон, с годами становлюсь моложе»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намерен подписать новый контракт с клубом.

«Давайте не будем говорить о возрасте! Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя все моложе.

Я хочу своей игрой доказать, что заслуживаю продления контракта. Все под контролем, у нас хорошие отношения с руководством. Посмотрим, что произойдет. Не время спешить», - сказал Ибрагимович.

В этом сезоне Ибрагимович забил 17 голов и отдал 2 передачи в 23 матчах.

Напомним, что Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции.