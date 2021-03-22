Месси стал рекордсменом Барселоны по матчам за клуб

Аргентинский форвард превзошел достижение Хави

  • 22.03.2021 07:37
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Месси стал рекордсменом Барселоны по матчам за клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Барселоны» Лионель Месси помог команде обыграть «Реал Сосьедад» (6:1) в матче 28-го тура Ла Лиги. Месси вышел в стартовом составе своей команды.

Для аргентинца матч стал 768-м за каталонский клуб. По этому показателю он обошел легенду клуба Хави, у которого 767 игр за сине-гранатовых.

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Источник — Sport.ua

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