Месси стал рекордсменом Барселоны по матчам за клуб

Лидер «Барселоны» Лионель Месси помог команде обыграть «Реал Сосьедад» (6:1) в матче 28-го тура Ла Лиги. Месси вышел в стартовом составе своей команды.
Для аргентинца матч стал 768-м за каталонский клуб. По этому показателю он обошел легенду клуба Хави, у которого 767 игр за сине-гранатовых.
768 Barcelona games 🤯— Goal (@goal) March 21, 2021
Another record for Lionel Messi 🐐 pic.twitter.com/kGIFE782oJ
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Источник — Sport.ua
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