Моуриньо реабилитировался после ЛЕ. Тоттенхэм дважды забил Астон Вилле

21 марта прошел перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги.
Жозе Моуриньо реабилитировался после неудачи в Лиге Европы. «Тоттенхэм» дважды забил «Астон Вилле» (2:0).
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Манчестер Юнайтед» (57), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Вест Хэм» (49), «Тоттенхэм» (48), «Ливерпуль», «Эвертон» (по 46).
АПЛ. 18-й тур
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 0:2
Голы: Винисиус, 29, Кейн, 68 (пен).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Сансон (Баркли, 66), Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Эль-Гази, 60), Трезеге (Дэвис, 79), Уоткинс.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Родон, Регилон (Дэйвис, 57), Танганга, Хейбьерг, Ло Сельсо (Бергвайн, 66), Ндомбеле (Сиссоко, 81), Лукас Моура, Кейн, Винисиус.
Предупреждения: Ло Сельсо, 62. Кэш, 74. Макгинн, 83. Винисиус, 83. Таргетт, 90+2.
Судья: Дин (Англия).
21 марта. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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Если у Д.Леви есть еще *клепка в голові*то пусть поступит по примеру Абрамовича,несмотря на многомиллионую компенсацию лучше избавится от Маура,чем заработать на Кейне,игрока который 5сезонов подряд забивал по 30 мячей сделать *подносчиком снарядов*для всяких бергвейнов с винисиусами которые иногда забивают но больше не забивают, хоть он им выкладывает пасы *на блюдечке*ну Сон правда на уровне ,здесь согласен с Лукаку-*посмотрите что Маур делает с Кейном.*Без него Тотем будет болтаться во второй десятке.
А по матчу то сегодня хорошо играли Санчес, Моура,Кейн остальные как отстальные.Интересный факт, прошлом матче Оливер назначил глупый пеналь в ворота Тотема,а в этом Кин не менее странный в пользу Тотема.
Если у Д.Леви есть еще *клепка в голові*то пусть поступит по примеру Абрамовича,несмотря на многомиллионую компенсацию лучше избавится от Маура,чем заработать на Кейне,игрока который 5сезонов подряд забивал по 30 мячей сделать *подносчиком снарядов*для всяких бергвейнов с винисиусами которые иногда забивают но больше не забивают, хоть он им выкладывает пасы *на блюдечке*ну Сон правда на уровне ,здесь согласен с Лукаку-*посмотрите что Маур делает с Кейном.*Без него Тотем будет болтаться во второй десятке.
А по матчу то сегодня хорошо играли Санчес, Моура,Кейн остальные как отстальные.Интересный факт, прошлом матче Оливер назначил глупый пеналь в ворота Тотема,а в этом Кин не менее странный в пользу Тотема.
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