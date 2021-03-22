18-й тур
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Моуриньо реабилитировался после ЛЕ. Тоттенхэм дважды забил Астон Вилле

21 марта прошел перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги

  • 22.03.2021 00:32
  • 73 просмотра
  • 1 комментарий
Моуриньо реабилитировался после ЛЕ. Тоттенхэм дважды забил Астон Вилле
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта прошел перенесенный матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

Жозе Моуриньо реабилитировался после неудачи в Лиге Европы. «Тоттенхэм» дважды забил «Астон Вилле» (2:0).

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Манчестер Юнайтед» (57), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Вест Хэм»  (49), «Тоттенхэм» (48), «Ливерпуль», «Эвертон» (по 46).

АПЛ. 18-й тур

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 0:2

Голы: Винисиус, 29, Кейн, 68 (пен).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Сансон (Баркли, 66), Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Эль-Гази, 60), Трезеге (Дэвис, 79), Уоткинс.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Родон, Регилон (Дэйвис, 57), Танганга, Хейбьерг, Ло Сельсо (Бергвайн, 66), Ндомбеле (Сиссоко, 81), Лукас Моура, Кейн, Винисиус.

Предупреждения: Ло Сельсо, 62. Кэш, 74. Макгинн, 83. Винисиус, 83. Таргетт, 90+2.

Судья: Дин (Англия).

21 марта. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 22.03.2021 01:18
    0
    Хоть и выиграли,но игра так себе.Маур своим кнутом всех достал,то садит на долго на скамейку,потом как и загашника вытаскивает игроков которые фиг знает когда играли и хочет от них достойной игры.Даже абсолютно порядочный и всегда спокойный Х,Кейн заявил что хочет уйти от этого Особенного *спеца*хотя всегда ранее говаривал что в Тотеме его все устраивает.
    Если у Д.Леви есть еще *клепка в голові*то пусть поступит по примеру Абрамовича,несмотря на многомиллионую компенсацию лучше избавится от Маура,чем заработать на Кейне,игрока который 5сезонов подряд забивал по 30 мячей сделать *подносчиком снарядов*для всяких бергвейнов с винисиусами которые иногда забивают но больше не забивают, хоть он им выкладывает пасы *на блюдечке*ну Сон правда на уровне ,здесь согласен с Лукаку-*посмотрите что Маур делает с Кейном.*Без него Тотем будет болтаться во второй десятке.
    А по матчу то сегодня хорошо играли Санчес, Моура,Кейн остальные как отстальные.Интересный факт, прошлом матче Оливер назначил глупый пеналь в ворота Тотема,а в этом Кин не менее странный в пользу Тотема.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 22.03.2021 01:18
    0
    Хоть и выиграли,но игра так себе.Маур своим кнутом всех достал,то садит на долго на скамейку,потом как и загашника вытаскивает игроков которые фиг знает когда играли и хочет от них достойной игры.Даже абсолютно порядочный и всегда спокойный Х,Кейн заявил что хочет уйти от этого Особенного *спеца*хотя всегда ранее говаривал что в Тотеме его все устраивает.
    Если у Д.Леви есть еще *клепка в голові*то пусть поступит по примеру Абрамовича,несмотря на многомиллионую компенсацию лучше избавится от Маура,чем заработать на Кейне,игрока который 5сезонов подряд забивал по 30 мячей сделать *подносчиком снарядов*для всяких бергвейнов с винисиусами которые иногда забивают но больше не забивают, хоть он им выкладывает пасы *на блюдечке*ну Сон правда на уровне ,здесь согласен с Лукаку-*посмотрите что Маур делает с Кейном.*Без него Тотем будет болтаться во второй десятке.
    А по матчу то сегодня хорошо играли Санчес, Моура,Кейн остальные как отстальные.Интересный факт, прошлом матче Оливер назначил глупый пеналь в ворота Тотема,а в этом Кин не менее странный в пользу Тотема.
    Ссылка
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