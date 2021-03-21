СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я»

Форвард Евгений Селезнев, исключенный из заявки «Колоса», рассказал о последствиях конфликта, который произошел в Турции во время учебно-тренировочных сборов команды:

«Ситуация следующая. Костышин поставил ультиматум президенту [Андрею Засухе] – или он, или я. Выбор очевиден, и он упал на тренерский штаб. У меня был разговор с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него не было ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но тренер избегал этой встречи. С Костышиным мы так и не встретились. Прошло определенное время. Видимо, ему нечего мне сказать. Причина – это что-то личное.

Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Мы могли бы все решить, если поговорили бы. Но есть другая проблема – кто будет платить мне зарплату? У президента ко мне нет претензий. Зарплату будет платить либо президент, либо Руслан Костышин из-за каких-то своих личных амбиций.

Как можно забрать футбол у футболиста по чьему-то желанию? Тем более, без каких-либо доказательств. Это неправильно. Ситуации в футболе бывают разные, но с таким я еще не сталкивался. Тренер не может забирать футбол у футболиста».