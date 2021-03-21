СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я»

Форвард, исключенный из заявки «Колоса», рассказал о последствиях конфликта

  • 21.03.2021 23:29
  • 1785 просмотров
  • 11 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я»
© Instagram. Евгений Селезнев

Форвард Евгений Селезнев, исключенный из заявки «Колоса», рассказал о последствиях конфликта, который произошел в Турции во время учебно-тренировочных сборов команды:

«Ситуация следующая. Костышин поставил ультиматум президенту [Андрею Засухе] – или он, или я. Выбор очевиден, и он упал на тренерский штаб. У меня был разговор с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него не было ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но тренер избегал этой встречи. С Костышиным мы так и не встретились. Прошло определенное время. Видимо, ему нечего мне сказать. Причина – это что-то личное.

Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Мы могли бы все решить, если поговорили бы. Но есть другая проблема – кто будет платить мне зарплату? У президента ко мне нет претензий. Зарплату будет платить либо президент, либо Руслан Костышин из-за каких-то своих личных амбиций.

Как можно забрать футбол у футболиста по чьему-то желанию? Тем более, без каких-либо доказательств. Это неправильно. Ситуации в футболе бывают разные, но с таким я еще не сталкивался. Тренер не может забирать футбол у футболиста».

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Источник — Великий футбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 00:24
    +1
    goncharoff.ag, 22.03.2021 00:16
    А вообще могли бы просто посадить его на лавку, осадить немного понты...
    Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
    это смотря что он там вытворил
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 00:23
    0
    звичайна побутова ситуація.... а що конкретно - мовчить, ховається за “нєхачю винасить сор із ізби”. навряд чи ця “битовая ссора” полягає в тому, що він забрав чашку Костишина
    Ссылка
    goncharoff.ag
    online
      goncharoff.ag, 22.03.2021 00:16
    0
    А вообще могли бы просто посадить его на лавку, осадить немного понты...
    Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 22.03.2021 00:15
    0
    Зарплату Селезневу бкдкт платить Алиев с Милевским.
    P.S. https://www.youtube.com/watch?v=_AEa5B8i-LI&ab_channel=AlexeyTrofimov
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.03.2021 00:01
    +4
    Селезнев явно с завышенной самооценкой. То есть игрок он действительно нормальный, но ... он был таким. Сейчас, это почти ветеран, который требует к себе каких-то особых привилегий, разлагая коллектив и подрывая тренировочный процесс.
    -
    Вместо того, чтобы показать молодняку пример дисциплины, трудолюбия и профессионального отношения к делу... он делает наоборот. Правильно сделал Костышин. Любой адекватный тренер мыслит интересами команды и коллектива, а не какого-то почти ветерана, которому захотелось побить рекорд...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 23:56
    +7
    По моему Денисов пытается пиарить этого тюленя. Не в первый раз кстати.
    Забыли и все. Зачем он нам сейчас?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.03.2021 23:53
    +9
    Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Там такие ребята классные собрались: Воронин, Радимов, Аршавин...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 21.03.2021 23:51
    +11
    Костишин зробив правильний вибір
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 23:50
    +7
    Мабуть все було так. Ввечері Селезньов поїхав бухати з Мілевським, Вороніним і козломордими. На "вечірній перевірці" у готелі не з'явився. Директор клубу зателефонував царю і запитав, де ти вештаєшся? У генделі? Давай назад. Кормілець відмовився. Після чого директор особисто приїхав і забрав Селезньова у готель. А перед початком товарняка Євген заявив - болять ноги, не можу грати. Костишин у роздягальні сказав: "Женя, як бухати - ти перший. А коли треба вийти і грати, то кишка тонка?" Селезньов відповів матом. Після чого Костишин поставив на ньому хрест.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 21.03.2021 23:48
    +7
    царь, отдыхай, на пеналях далеко не уедешь.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 21.03.2021 23:48
    +3
    опять 25...
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 21.03.2021 23:51
    +11
    Костишин зробив правильний вибір
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.03.2021 23:53
    +9
    Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Там такие ребята классные собрались: Воронин, Радимов, Аршавин...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 23:56
    +7
    По моему Денисов пытается пиарить этого тюленя. Не в первый раз кстати.
    Забыли и все. Зачем он нам сейчас?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.03.2021 23:50
    +7
    Мабуть все було так. Ввечері Селезньов поїхав бухати з Мілевським, Вороніним і козломордими. На "вечірній перевірці" у готелі не з'явився. Директор клубу зателефонував царю і запитав, де ти вештаєшся? У генделі? Давай назад. Кормілець відмовився. Після чого директор особисто приїхав і забрав Селезньова у готель. А перед початком товарняка Євген заявив - болять ноги, не можу грати. Костишин у роздягальні сказав: "Женя, як бухати - ти перший. А коли треба вийти і грати, то кишка тонка?" Селезньов відповів матом. Після чого Костишин поставив на ньому хрест.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 21.03.2021 23:48
    +7
    царь, отдыхай, на пеналях далеко не уедешь.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.03.2021 00:01
    +4
    Селезнев явно с завышенной самооценкой. То есть игрок он действительно нормальный, но ... он был таким. Сейчас, это почти ветеран, который требует к себе каких-то особых привилегий, разлагая коллектив и подрывая тренировочный процесс.
    -
    Вместо того, чтобы показать молодняку пример дисциплины, трудолюбия и профессионального отношения к делу... он делает наоборот. Правильно сделал Костышин. Любой адекватный тренер мыслит интересами команды и коллектива, а не какого-то почти ветерана, которому захотелось побить рекорд...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 23:48
    +3
    опять 25...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 00:24
    +1
    goncharoff.ag, 22.03.2021 00:16
    А вообще могли бы просто посадить его на лавку, осадить немного понты...
    Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
    это смотря что он там вытворил
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 00:23
    0
    звичайна побутова ситуація.... а що конкретно - мовчить, ховається за “нєхачю винасить сор із ізби”. навряд чи ця “битовая ссора” полягає в тому, що він забрав чашку Костишина
    Ссылка
    goncharoff.ag
    online
      goncharoff.ag, 22.03.2021 00:16
    0
    А вообще могли бы просто посадить его на лавку, осадить немного понты...
    Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 22.03.2021 00:15
    0
    Зарплату Селезневу бкдкт платить Алиев с Милевским.
    P.S. https://www.youtube.com/watch?v=_AEa5B8i-LI&ab_channel=AlexeyTrofimov
    Ссылка
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