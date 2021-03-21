СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил ультиматум президенту – или он, или я»

Форвард Евгений Селезнев, исключенный из заявки «Колоса», рассказал о последствиях конфликта, который произошел в Турции во время учебно-тренировочных сборов команды:
«Ситуация следующая. Костышин поставил ультиматум президенту [Андрею Засухе] – или он, или я. Выбор очевиден, и он упал на тренерский штаб. У меня был разговор с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него не было ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но тренер избегал этой встречи. С Костышиным мы так и не встретились. Прошло определенное время. Видимо, ему нечего мне сказать. Причина – это что-то личное.
Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Мы могли бы все решить, если поговорили бы. Но есть другая проблема – кто будет платить мне зарплату? У президента ко мне нет претензий. Зарплату будет платить либо президент, либо Руслан Костышин из-за каких-то своих личных амбиций.
Как можно забрать футбол у футболиста по чьему-то желанию? Тем более, без каких-либо доказательств. Это неправильно. Ситуации в футболе бывают разные, но с таким я еще не сталкивался. Тренер не может забирать футбол у футболиста».
Источник — Великий футбол
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Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=_AEa5B8i-LI&ab_channel=AlexeyTrofimov
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Вместо того, чтобы показать молодняку пример дисциплины, трудолюбия и профессионального отношения к делу... он делает наоборот. Правильно сделал Костышин. Любой адекватный тренер мыслит интересами команды и коллектива, а не какого-то почти ветерана, которому захотелось побить рекорд...
Забыли и все. Зачем он нам сейчас?
Забыли и все. Зачем он нам сейчас?
-
Вместо того, чтобы показать молодняку пример дисциплины, трудолюбия и профессионального отношения к делу... он делает наоборот. Правильно сделал Костышин. Любой адекватный тренер мыслит интересами команды и коллектива, а не какого-то почти ветерана, которому захотелось побить рекорд...
Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
Зачем было всё это заваривать, загонять ситуацию в тупик?..
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=_AEa5B8i-LI&ab_channel=AlexeyTrofimov
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