ВИДЕО. Невероятный гол! В Португалии вратарь забил ударом через все поле

Голипер клуба «Варзим» Рикарду Нунеш отличился в матче против «Мафры»

  • 21.03.2021 21:40
  • 3960 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Невероятный гол! В Португалии вратарь забил ударом через все поле
© YouTube

Во втором дивизионе чемпионата Португалии 20 марта был забит удивительный гол.

Вратарь клуба «Варзим» Рикарду Нунеш в матче против «Мафры» (2:0) отличился на 53-й минуте.

Голкипер выбил мяч из своей штрафной площади. Тот пролетел через все поле, отскочил от газона и перелетел через вратаря соперников прямо в сетку ворот.

ВИДЕО. Невероятный гол! В Португалии вратарь забил ударом через все поле

 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 22:47
    0
    хороший удар зря не пропадет
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.03.2021 22:19
    +2
    Artem !, 21.03.2021 21:43
    Запомнит на всю жизнь!)
    А для "красного словца" будет ещё и рассказывать, что так и задумывал )
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:16
    +1
    Красота. Вот как нужно начинать атаки и выносить мяч.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.03.2021 21:57
    +1
    Почему невероятный? Изредка такие залетают, а вот выбить мяч так, что он не коснувшись никого залетает в твои же ворота - вот это да, невероятный, хотя и такое бывало
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:53
    0
    Где то такое уже было.)
    Солнце в глаза ....
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    Artem !
      Artem !, 21.03.2021 21:43
    +3
    Запомнит на всю жизнь!)
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 21.03.2021 21:43
    +3
    Запомнит на всю жизнь!)
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.03.2021 22:19
    +2
    Artem !, 21.03.2021 21:43
    Запомнит на всю жизнь!)
    А для "красного словца" будет ещё и рассказывать, что так и задумывал )
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:16
    +1
    Красота. Вот как нужно начинать атаки и выносить мяч.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.03.2021 21:57
    +1
    Почему невероятный? Изредка такие залетают, а вот выбить мяч так, что он не коснувшись никого залетает в твои же ворота - вот это да, невероятный, хотя и такое бывало
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 22:47
    0
    хороший удар зря не пропадет
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 21:53
    0
    Где то такое уже было.)
    Солнце в глаза ....
    Ссылка
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