Во втором дивизионе чемпионата Португалии 20 марта был забит удивительный гол.

Вратарь клуба «Варзим» Рикарду Нунеш в матче против «Мафры» (2:0) отличился на 53-й минуте.

Голкипер выбил мяч из своей штрафной площади. Тот пролетел через все поле, отскочил от газона и перелетел через вратаря соперников прямо в сетку ворот.

ВИДЕО. Невероятный гол! В Португалии вратарь забил ударом через все поле