Во втором дивизионе чемпионата Португалии 20 марта был забит удивительный гол.
Вратарь клуба «Варзим» Рикарду Нунеш в матче против «Мафры» (2:0) отличился на 53-й минуте.
Голкипер выбил мяч из своей штрафной площади. Тот пролетел через все поле, отскочил от газона и перелетел через вратаря соперников прямо в сетку ворот.
ВИДЕО. Невероятный гол! В Португалии вратарь забил ударом через все поле
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Источник — Sport.ua
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