Тухель против Гвардиолы! Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

В субботу, 21 марта, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Англии по футболу.
«Челси» под руководством Томаса Тухеля сыграет против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. «Лестер» встретится с «Саутгемптоном».
Оба поединка запланированы на 17 апреля.
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Источник — Sport.ua
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