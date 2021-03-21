Выход Соболя не помог Брюгге избежать поражения от Антверпена

25-летний украинский футболист «Брюгге» Эдуард Соболь принял участие в поединке 31-го тура чемпионата Бельгии по футболу против «Антверпена».

Соболь вышел на поле на 61-й минуте встречи вместо Стефано Денсвила при счете 0:2, но не помог своей команде набрать очки. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «Антверпена».

После 31-го сыгранного тура «Брюгге» продолжает занимать первое место в чемпионате Бельгии, имея в активе 70 очков.

«Брюгге» — «Антверпен» — 0:2

Голы: Ламкель Зе, 9, Рафаэлов, 43, с пенальти