Выход Соболя не помог Брюгге избежать поражения от Антверпена

25-летний украинский футболист «Брюгге» Эдуард Соболь принял участие в поединке 31-го тура чемпионата Бельгии по футболу против «Антверпена».
Соболь вышел на поле на 61-й минуте встречи вместо Стефано Денсвила при счете 0:2, но не помог своей команде набрать очки. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «Антверпена».
После 31-го сыгранного тура «Брюгге» продолжает занимать первое место в чемпионате Бельгии, имея в активе 70 очков.
«Брюгге» — «Антверпен» — 0:2
Голы: Ламкель Зе, 9, Рафаэлов, 43, с пенальти
Источник — Sport.ua
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