ВИДЕО. Великолепный сэйв Бандуры! Де Пена не забил пенальти в ворота Руха

34-летний украинский вратарь львовского «Руха» Александр Бандура парировал пенальти в исполнении 28-летнего уругвайского вингера «Динамо» Карлоса де Пены в поединке 19-го тура УПЛ.
Пенальти был пробит на 10-й минуте встречи при счете 0:0. Бандура отразил мяч в левом от себя углу.
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Источник — ТСН
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