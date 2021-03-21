ВИДЕО. Великолепный сэйв Бандуры! Де Пена не забил пенальти в ворота Руха

Голкипер львовского клуба справился с ударом вингера киевского «Динамо»

  • 21.03.2021 17:37
  • 2508 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Великолепный сэйв Бандуры! Де Пена не забил пенальти в ворота Руха
© ФК Рух. Александр Бандура

34-летний украинский вратарь львовского «Руха» Александр Бандура парировал пенальти в исполнении 28-летнего уругвайского вингера «Динамо» Карлоса де Пены в поединке 19-го тура УПЛ.

Пенальти был пробит на 10-й минуте встречи при счете 0:0. Бандура отразил мяч в левом от себя углу.

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Источник — ТСН

(4 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 21.03.2021 18:02
    0
    axylinam, 21.03.2021 17:56
    Рука была практически прижата к телу-никакого пенальти не было
    100 %ДРУЖЭ
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 17:58
    0
    Пенальти)))
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 21.03.2021 17:56
    +1
    хто такий де пена щоб бити пенальті? взагалі грає ніяк
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2021 17:56
    0
    Рука была практически прижата к телу-никакого пенальти не было
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 21.03.2021 17:56
    +1
    хто такий де пена щоб бити пенальті? взагалі грає ніяк
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 21.03.2021 18:02
    0
    axylinam, 21.03.2021 17:56
    Рука была практически прижата к телу-никакого пенальти не было
    100 %ДРУЖЭ
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 17:58
    0
    Пенальти)))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2021 17:56
    0
    Рука была практически прижата к телу-никакого пенальти не было
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