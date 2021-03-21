Тренер Колоса: «Как мне показалось, Селезнев сорвался»

Фитнесс-тренер «Колоса» Виталий Мандзюк поделился своим мнением по поводу скандального отчисления из клуба Евгения Селезнева:
«Трудно об этом говорить, потому есть такой момент, когда нельзя разглашать, когда все должно остаться в семье. Женя - парень такой ... Все мы знаем, как он может отдыхать. Видимо, Женя сорвался, как мне показалось.
Здесь эти разбирательства - был он в состоянии алкогольного опьянения, не был... Там руководство все решает. Был момент, что Женя нарушил режим - это не в первый раз.
Женя раньше делал серьезные результаты - наверное, многие тренеры как-то закрывали глаза. Ему сейчас не 30 лет. Здесь все связано с командной дисциплиной. Несомненно, Женя помогал команде, но и появилась шаткая ситуация в дисциплине».
Источник — Футбольный формат
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