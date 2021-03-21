Супряга выйдет в старте Динамо на матч с Рухом

Стали известны составы команд на поединок 19-го тура УПЛ

  • 21.03.2021 16:24
  • 807 просмотров
  • 1 комментарий
Супряга выйдет в старте Динамо на матч с Рухом
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

В воскресенье, 21 марта, состоится поединок 19-го тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» примет «Рух».

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан — Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Буяльский, Супряга.

«Рух»: Бандура — Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк, Федорчук, Притула, Бойчук, Климчук, Борячук.

Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 21.03.2021 16:40
    +1
    Дуэлунда даже нет в заявке.. опять травма? Жаль конечно, игрок же не плохой, в ДК при Луческу так своего шанса и не получил
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 21.03.2021 16:40
    +1
    Дуэлунда даже нет в заявке.. опять травма? Жаль конечно, игрок же не плохой, в ДК при Луческу так своего шанса и не получил
    Ссылка
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