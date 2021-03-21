Супряга выйдет в старте Динамо на матч с Рухом

В воскресенье, 21 марта, состоится поединок 19-го тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» примет «Рух».
Стартовые составы:
«Динамо»: Бущан — Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Буяльский, Супряга.
«Рух»: Бандура — Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк, Федорчук, Притула, Бойчук, Климчук, Борячук.
Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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