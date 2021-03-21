Девушка Роналду порадовала пикантным фото

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей странице в Инстаграме опубликовала горячее фото в эротическом белье:
Ранее сообщалось о том, что летом Роналду может покинуть «Ювентус» и вернуться в «Реал».
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Источник — Instagram
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