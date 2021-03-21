Девушка Роналду порадовала пикантным фото

Джорджина Родригес похвасталась идеальной фигурой

  • 21.03.2021 13:49
  • 3828 просмотров
  • 4 комментария
Девушка Роналду порадовала пикантным фото
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей странице в Инстаграме опубликовала горячее фото в эротическом белье:

Ранее сообщалось о том, что летом Роналду может покинуть «Ювентус» и вернуться в «Реал».

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 21.03.2021 15:12
    0
    Красотка)
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 15:02
    +1
    rugby1970, 21.03.2021 14:32
    Что делать, если "девушка" Зинченко - никого, кроме самого "футболиста" и первоклассников - уже не радует
    да у Зины жена радует не меньше... девушку не видел
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.03.2021 14:32
    -3
    katun2, 21.03.2021 14:03
    ох и журналюга проказник))) сидит и ждет чтобы его Роналдо баба фотками порадовала
    Что делать, если "девушка" Зинченко - никого, кроме самого "футболиста" и первоклассников - уже не радует
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 14:03
    +6
    ох и журналюга проказник))) сидит и ждет чтобы его Роналдо баба фотками порадовала
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 14:03
    +6
    ох и журналюга проказник))) сидит и ждет чтобы его Роналдо баба фотками порадовала
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 21.03.2021 15:02
    +1
    rugby1970, 21.03.2021 14:32
    Что делать, если "девушка" Зинченко - никого, кроме самого "футболиста" и первоклассников - уже не радует
    да у Зины жена радует не меньше... девушку не видел
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 21.03.2021 15:12
    0
    Красотка)
    Ссылка
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